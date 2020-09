vor 2 Min.

Neuburgs Oberbürgermeister Gmehling führt weiter die „Deutsche Donau“

Plus Die Mitglieder wählten Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling erneut für vier Jahre zum Chef des Tourismusverbandes. "Deutsche Donau". Was ihm Sorgen bereitet und was mit den Donauradlern 2021 geschieht.

Von Winfried Rein

Die „Deutsche Donau“ ist jetzt ein Verein. Die Tourismusgemeinschaft mit 50 Landkreisen, Städten und Gemeinden entlang der Donau hat sich eine neue Rechtsform gegeben. In Ulm wählte die Mitgliederversammlung Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling erneut zum ersten Vorsitzenden. Stellvertreter sind Martin Bendel, 1. Bürgermeister in Ulm, und Klemens Heininger, Geschäftsführer des „Ferienlandes Donau-Ries“.

Der Neuburger Rathauschef führt die „Deutsche Donau“ mittlerweile seit zwölf Jahren sozusagen als Erbe von Altlandrat Richard Keßler (1940-2016). Unter dessen Initiative war der Tourismusverband 1988 im Landratsamt in Neuburg ins Leben gerufen worden. „Ich mache gerne noch einmal vier Jahre weiter, weil mir der Tourismus am Herzen liegt und die Arbeit Spaß macht“, so Bernhard Gmehling.

Die Einheit des Tourismusverbandes "Deutsche Donau" soll wieder hergestellt werden

Die aktuelle Herausforderung besteht darin, die Einheit des Verbandes wieder herzustellen. Die großen Landkreise in Ostbayern wie Deggendorf, Regensburg oder Passau sind nicht in den neugebildeten Verein eingetreten. Die Städte Passau und Neustadt an der Donau machen dagegen mit. „Ich werde keine Ruhe geben, bis wir wieder vollständig sind“, kündigt der Vorsitzende an. Gemeinsam lasse sich der Fremdenverkehr am 600 Kilometer langen deutschen Donaulauf einfach besser vermarkten. Gmehling ist dabei bewusst, dass die schiffbare Donau ab Kelheim andere Schwerpunkte setzt als etwa in Donaueschingen oder Tuttlingen.

Als „Destination Nummer eins“ (Gmehling) setzt der Verband neben Bootswandern auf den Donauradweg. Nach einer Analyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) seien 2019 5,4 Millionen radreisende Urlauber mit drei oder mehr Übernachtungen an der Donau unterwegs gewesen. Dazu seien 6,8 Millionen Kurzreisende an Wochenenden und 330 Millionen Tagesausflügler geschätzt worden. Ob wirklich so viele Besucher in den Städten und der Landschaft am Fluss unterwegs sind, bleibt dahingestellt. Die Radtouristen will der Verband 2021 mit Messgeräten an frequentierten Stellen zählen.

Der Aktivtourismus boomt, viele Mitbewerber des Tourismusverbandes "Deutsche Donau" buhlen um die Radtouristen

„Als Datengrundlage brauchen wir diese Zahlen“, erklärt Geschäftsführerin Sabine Malecha (Ulm), „denn viele Mitbewerber buhlen um die Radtouristen“. Im Corona-Jahr 2020 boome der Aktivtourismus in heimischen Regionen. 50 bis 60 Prozent des gesamten Fremdenverkehrs in Bayern und Baden-Württemberg sei heuer dieser Sparte zuzuordnen, schätzt die Deutsche Donau-Geschäftsführerin. Fahrradhersteller und Handel erreichten Rekordzahlen, die Betriebe profitierten vom Fahrradtourismus.

Dem wolle auch der Verband Deutsche Donau im kommenden Jahr mit neuen Initiativen, Internetauftritten, einem neuen Magazin und dem vom ADFC mit vier Sternen zertifizierten Radweg entlang der Donau entsprechen. „Kleine Hausaufgaben“ seien dabei zu erledigen, die Route müsse punktuell immer wieder verbessert werden.

