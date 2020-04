Neuburgs Partnerstadt: Covid-19 forderte in Sète schon zwölf Tote

Plus Die Neuburger Partnerstadt in Südfrankreich ist von dem Virus stark betroffen. Das mit Neuburg befreundete Malcesine in Italien vermisst die Touristen. Und auch der Newcastle Summit steckt in der Krise.

Der massive Einbruch im Tourismus ist noch das geringste Problem in der mit Neuburg freundschaftlich verbundenen Stadt Sète. Anders als in Jeseník und Malcesine sind bereits zwölf Menschen in der Sèter Klinik Saint Clair an der neuen Krankheit Covid-19 gestorben. Die amtlichen Stellen melden gleichzeitig 15 genesene Patienten, die bis zum 5. April wieder nach Hause zurückkehren konnten.

Corona in Sète: Die Pandemie hat Neuburgs Partnerstadt erfasst

Die Pandemie hat die südfranzösische Partnerstadt damit voll erfasst. Das öffentliche Leben steht seit zwei Wochen still. Die von Staatspräsident Emmanuel Macron angeordnete Ausgangssperre wird von der Polizei streng kontrolliert.

Jean Cassany (84), Ehemann der Stadträtin und Partnerschaftsbeauftragten Jocelyne Cassany, wäre beim Einkaufen vor dem Supermarkt Auchan beinahe festgenommen worden. Jetzt bleibt das Ehepaar zum Schutz der Gesundheit strikt daheim. Sie wohnen in der Nähe der Promenade Corniche de Neuburg.

Einige Feuerwehrleute hatten sich infiziert, berichtet Philippe Etelbert, „aber sie sind zum Glück ohne ernsthafte Symptome geblieben.“ Die hauptamtliche Truppe sei zusammengeschrumpft, „aber wir haben eine gute Reserve für operative Einsätze.“ Ein Krankenwagen in Sète sei speziell für den Transport von C-19-Patienten umgerüstet worden. Hoffnung gebe ein leichter Rückgang der Zahl der Neuinfizierten.

Coronavirus in Frankreich: Der Südwesten ist stark betroffen

Der Südwesten Frankreichs (Okzitanien) ist seit Krisenbeginn am stärksten betroffen. Bis zum Sonntag meldete die überörtliche Gesundheitsbehörde 3.690 positive Coronavirus-Tests, 1.044 Krankenhausaufenthalte, darunter 334 auf der Intensivstation und 181 Todesfälle in Gesundheitseinrichtungen. 933 Patienten sind genesen und konnten wieder nach Hause. Das Departement Hérault mit Montpellier und Sète hat davon einen Anteil von 57 Todesfällen und 70 Patienten auf Intensiv.

Am Gardasee ist es still geworden. Die Ausflugsschiffe vor der Scaligerburg in Malcesine fahren nur schwach besetzt. Bild: Winfried Rein

Diese Zahlen lassen die Existenzsorgen der Fremdenverkehrsbranche zunächst verblassen. Südfrankreich ist ohne Touristen. Treffen am Strand sind verboten, das große Segelschifftreffen Escale de Sète in dieser Woche ist längst abgesagt. Besucher aus Neuburg, darunter Bürgermeister Rüdiger Vogt, haben ihre Flüge nach Marseille oder Montpellier storniert. Auch das berühmte Saint-Louis-Fest mit Fischerstechen im August steht auf der Kippe. Es gibt derzeit keinen Pastis in der Markthalle, und im Hafencafé gemütlich die Tageszeitung Midi Libre lesen geht auch nicht. Es gibt Internet-Austausch zwischen Neuburgern und Sétern mit dem Schlusssatz: „On est soldaire aussi en temps de crise -Wir halten auch in der Krise zusammen.“

Neuburger Städtefreundschaft: Malcesine kann noch aufatmen

Das italienische Malcesine am Gardasee kann noch aufatmen. Nur einige wenige Einwohner seien durch das Corona-Virus krank geworden, meldete Hoteliersfrau Luisa nach Neuburg. In ihrer Unterkunft mit Seeblick residiert regelmäßig Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling mit Gattin Hermine. Anders als in Bergamo oder Mailand sei die Region am Gardasee bisher weitgehend verschont geblieben. Aber der Tourismus sei um 95 Prozent eingebrochen, „es ist eine wirtschaftliche Katastrophe“. An Ostern wimmelt es von Touristen am Gardasee. Das ist heuer ganz anders, Malcesine (5.000 Einwohner) kann in diesem Jahr seine übliche Bilanz von einer Millionen Übernachtungen pro Jahr abschreiben.

Corona-Pandemie: Jeseník in Tschechien rechnet mit Verlusten

In der tschechischen Partnerstadt Jeseník geht man ebenfalls von enormen Verlusten im Fremdenverkehr aus. Die Eröffnung des berühmten Prießnitz-Kurbades Anfang Mai steht in den Sternen, Gäste aus dem Ausland dürfte es kaum geben. Mit der frühzeitig angeordneten Ausgangssperre sei das öffentliche Leben erlahmt. Die Schulen sind bereits seit vier Wochen geschlossen. Am 11. Mai solle der Unterricht wieder beginnen, berichtete Schulleiterin Eva Jedlickova ihrer Kollegin Gabriele Kaps nach Neuburg. Das Abitur solle Anfangt Mai geschrieben werden, und zwar mit Schutztmasken.

Der tschechische Staat beginnt jetzt mit erster Lockerung der Restriktionen. Ab dem 14. April soll die Ausreise für Einheimische in begründeten Fällen wieder möglich sein. Alle Begegnungen zwischen Jeseník und Neuburg stehen derzeit natürlich auf dem Prüfstand. Das gilt auch für den Umstand, wie und ob das 20-jährige Bestehen der im Jahr 2000 geschlossenen Partnerschaft gefeiert wird. Bisher waren Termine im Juli und September geplant gewesen.

Neuburg international: Der Newcastle Summit ist abgesagt

Der geplante Newcastle Summit in der Schweiz ist abgesagt. Bereits Ende April hätte das Schweizer Neuchâtel das einwöchige Treffen veranstaltet. Aufgrund der Corona-Krise wurde es verschoben. Mit dem Zusammenkommen hätte die Stadt ihre 20-jährige Mitgliedschaft in dem internationalen Städteverband gefeiert, erklärte Neuburgs Delegationsbeauftragter und ehemaliger Kulturreferent, Walter Friemel. „Ich weiß nicht, wie es den anderen Newcastles geht.“ Friemel habe momentan wenig Kontakt mit den Partnerstädten. Ein Wiedersehen findet erst in zwei Jahren statt: 2022 wird das Treffen in der Schweiz nachgeholt. (mit ande-)

