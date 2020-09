vor 32 Min.

Neuburgs Radfahrer fordern mehr Sicherheit

Mehr Sicherheit für Radler war das häufigste Anliegen in der Verkehrssprechstunde in Neuburg.

Plus Bei der jüngsten Verkehrssprechstunde ging es um die Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg. Warum das "niederländische Kreuzungsmodell" eine Lösung wäre.

Von Winfried Rein

Dass der Straßenverkehr viele Neuburger beschäftigt, das wissen Polizeihauptkommissar Franz Sailer und Stadtrat Bernhard Pfahler (FW) schon lange. Bei ihrer Bürgersprechstunde am Wochenmarkt prasselten diesmal noch mehr Fragen als sonst auf die Verkehrsreferenten ein.

Es gab Wünsche für mehr Parkmöglichkeiten in der Innenstadt, verbesserte Radwege, sichere Fußgängerüberwege, Fertigstellung des Spielplatzes im neuen Viertel Neuburg-West und eine fußläufige Verbindung zum Südpark.

Neuburger wünschen sich mehr Sicherheit für Radler

Das Gros der Anliegen galt dem Ausbau und der Sicherung von Radwegen in Neuburg. „Vor allem die Neuregelung an der Einmündung Ingolstädter/Monheimer Straße beschäftigt die Leute“, so Stadtrat Bernhard Pfahler. Wie berichtet, hat sich der Verkehrsausschuss entschieden, die gerade Querung der Monheimer Straße zu sperren und die Radfahrer zur Fußgängerampel zu schicken. Dort könnte unter Umständen eine eigene Spur für die Radler angelegt werden.

Diese Lösung bietet mehr Sicherheit für die Radfahrer, bringt aber einen kleinen Umweg und (vorerst) das Absteigen mit sich. Einige Bürger verlangten beim Samstagsgespräch eine getrennte Ampelschaltung für Autofahrer und Radfahrer. Diese Variante war in der Vergangenheit immer wieder mal diskutiert und wegen der Verzögerungen verworfen worden.

Neuburg: Ampel oder Kreisel?

Die Ampelanlage am Brückenkopf ist von Siemens-Mitarbeitern so eingestellt worden, dass es für alle Richtungen möglichst nur kurze Wartezeiten gibt. Beim Bau eines Kreisverkehrs an diesem Knotenpunkt müsste die Donaubrücke für vier bis acht Wochen gesperrt werden. Der Kreisel würde den Verkehrsfluss verbessern, für Fußgänger und Radler müssten aber mehrere Überwege angelegt werden.

Fragestunde in der Markthalle: Bernhard Pfahler und Hauptkommissar Franz Sailer hörten sich die Anliegen der Neuburger zum Straßenverkehr an. Bild: Winfried Rein

Mona Wolbert aus Bruck forderte im Namen von „friday für future“ die Umsetzung der Pläne von Rad-Professor Heiner Monheim (Tempo 30 km/h) auf allen Neuburger Straßen innerorts und erläuterte Hauptkommissar Franz Sailer die Vorzüge des „niederländischen Kreuzungsmodells“ (mit versetzter Fahrradfurt). Rudolf Grabmair äußerte seine kritische Sicht auf Radfahrer: „Etliche fahren wie Rowdys und nehmen keine Rücksicht.“

Lesen Sie dazu auch: