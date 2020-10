14:31 Uhr

Neuburgs Straßenlampen werden auf LED umgerüstet

Plus Auch dunkle Ecken sollen heller werden. Doch der Norm entspricht die Neuburger Straßenbeleuchtung damit noch lange nicht.

Von Gloria Geissler

Neuburgs Straßenbeleuchtung ist gut, aber in gewissen Punkten durchaus ausbaufähig. Deswegen hat der Bauausschuss schon vor zweieinhalb Jahren beschlossen, eine Bestandsaufnahme zu machen und ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Straßenbeleuchtungskonzept zu erstellen. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Aktuell gibt es in Neuburg rund 4200 Straßenleuchten in 359 Straßen mit circa 120 verschiedenen Leuchttypen. Viele Bereiche sind unzureichend beleuchtet. Was also tun? Um eine der Norm entsprechende Beleuchtung in Neuburg zu bekommen, wären zusätzlich weit über 1800 Masten notwendig, erklärte Christoph Gastl vom städtischen Bauamt den Mitgliedern des Bauausschusses. Bei geschätzten Kosten von 1000 Euro pro Mast würde sich die stolze Summe von 1,87 Millionen Euro für deren Anschaffung ergeben. Plus die dafür benötigten Leuchtmittel, die mit rund 700.000 Euro zu Buch schlagen würden.

In Neuburg gibt es rund 4200 Straßenleuchten

Rüstet man die bestehende Beleuchtung auf LED um, so entstehen noch einmal Kosten in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Allerdings würde sich die Umrüstung wegen der extrem hohen Energieeinsparung von bis zu 80 Prozent bei einer Investitionssumme von 200.000 Euro jährlich in sechs bis acht Jahren amortisieren, rechnete Gastl vor.

Auch wenn es coronabedingt eine Förderung von 30 Prozent gibt, zu viel, um es auf einen Schlag umzusetzen. Deswegen hatte Gastl gleich einen Vorschlag mitgebracht, wie man die Aufrüstung der Straßenbeleuchtung sinnvoll auf die kommenden Jahre verteilen kann. Trotz klammen Stadtsäckel werden jährlich 100.000 Euro in den nächsten acht Jahren verwendet, um die bestehenden Leuchten auf LED umzurüsten. Um Straßen mit schlechter Beleuchtung besser zu beleuchten und um Straßen mit vielen verschiedenen Masten und Leuchten einheitlich zu gestalten sowie beschädigte Masten zu erneuern sollen – wie bisher – jährlich bis zu 150.000 Euro zur Verwendung stehen.

Die LEDs in Neuburg werden insektenfreundlich sein

Das Licht der LEDs werde warm-weiß und damit insektenfreundlich sein, versicherte Gastl. Und auch eine Abdeckung nach oben sei gegeben, um Lichtverschmutzung vorzubeugen.

Gerhard Schoder von den Grünen dachte sogar noch einen Schritt weiter. Er schlug vor, das Ingenieurbüro untersuchen zu lassen, an welchen Stellen eine in die Masten integriere E-Ladestation sinnvoll wäre. Andere Städte würden hier mit gutem Beispiel vorangehen. Um Geld zu sparen, käme dies vorerst nur bei den Masten, die ohnehin erneuert werden müssen in Frage.

