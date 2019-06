vor 42 Min.

Neuburgs Untere Altstadt wird erneut überplant

Kein Hingucker ist der Platz an der Kreuzung Schießhausstraße/Schützenstraße. Was nach dem Veto des Bauausschusses gegen die abgespeckten, an reiner Funktionalität orientierten Sanierungspläne in der Unteren Altstadt passieren wird, ist einmal mehr offen.

Nachdem der „große Wurf“ für eine Umgestaltung der Schießhaus- und Schützenstraße gescheitert war, flog eine kostengünstige Variante nun durch den Bauausschuss.

Von Marcel Rother

Als wollte er sich entschuldigen, sagte Christoph Gastl vom städtischen Tiefbauamt bei der Präsentation seiner Pläne für die Umgestaltung der Schießhaus- und Schützenstraße: „Das ist das, was drin war für 600.000 Euro.“ Dieses Limit hatten die Stadträte dem Tiefbauamt gesetzt, als sie es im Mai 2018 mit der Planung der Unteren Altstadt beauftragt hatten. Das, was dabei herauskam, war zu wenig. Der Entwurf scheiterte krachend am Veto des Bauausschusses.

Ursprünglich hätte die Untere Altstadt im Bereich der Schießhausstraße in großem Stil umgestaltet und für rund drei Millionen Euro zu einer zentralen Anlaufstelle mit hoher Aufenthaltsqualität für Anwohner und Einzelhändler werden sollen. Ein Realisierungswettbewerb „Untere Altstadt“ wurde ins Leben gerufen, der favorisierte Entwurf des Büros Pesch Partner sah auf der Fläche der ehemaligen Videothek einen Platz mit Brunnen, Bäumen und Bänken vor. Die Aufenthalts- und Wohnqualität, aber auch die Attraktivität des gesamten Viertels sollte nachhaltig gestärkt werden. Davon ist nicht mehr viel übrig.

Untere Altstadt: Für mehr hat das knappe Budget nicht gereicht

Fünf Bäume, einige kleine Grünflächen und vier Sitzgelegenheiten, für mehr hat es nicht gereicht, erklärte Gastl vor dem Bauausschuss. Die Schießhaus- und Schützenstraße werden asphaltiert, lediglich die Gehwege erhalten ein Pflaster. Den wesentlichen Raum nehmen Parkplätze ein, deren Zahl soll von derzeit 40 auf dann 45 steigen. Für die Optik ist da wenig Platz. Oberbürgermeister Gmehling schien dies nicht zu stören. Er nannte den Entwurf „sehr gut“ und „vernünftig“ – er werde allen gerecht, die dort wohnen und arbeiten.

Eines steht fest: Die Pavillons gehören der Vergangenheit an, an ihrer Stelle entsteht ein Neubau mit Wohnungen. Wie es mit dem Rest des Areals weitergehen soll, darüber herrschte Uneinigkeit im Bauausschuss. Bild: Marcel Rother

Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er von der überwiegenden Zahl der Bauausschussmitglieder scharfen Gegenwind ernten würde. Johann Habermeyer urteilte: „Das ist keine liebevolle Innenstadtentwicklung.“ Diese sei den Anwohnern jedoch in einer Versammlung im Kolpinghaus in Aussicht gestellt worden, unter anderem anhand des Beispiels der Weinstraße, die komplett gepflastert ist. Er fragte, ob es nicht möglich wäre, „optisch mehr zu tun“ – etwa durch mehr Pflastersteine? Gastl hatte einer kompletten Pflasterung der Straßen angesichts des schmalen Budgets bereits eine Absage erteilt: „Keine Chance.“

Mehrheit im Ausschuss hält Entwurf für die Untere Altstadt für nicht tragbar

Oberbürgermeister Gmehling pochte darauf, den Entwurf möglichst schnell zu verabschieden, damit noch im Frühjahr 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden könne. „Wir haben jahrelang rumgetan, es wird höchste Zeit.“ Doch die Mehrheit der Mitglieder im Bauausschuss beharrte darauf, dass der Entwurf in dieser Form nicht tragbar sei. Roland Harsch sagte, es solle mehr getan werden, Karola Schwarz sprach sich für mehr Pflaster an einzelnen Stellen aus und Ralph Bartoschek schlug schließlich vor, den Entwurf vom Tiefbauamt noch einmal komplett überarbeiten zu lassen. Auch Stadtrat Habermeyer appellierte an die Vernunft und daran, nichts zu überstürzen – gerade weil man sich schon so lange mit dem Thema beschäftige: „Ich sehe den Entwurf heute zum ersten Mal.“ Er empfahl, das Budget um 50.000 Euro aufzustocken und einen weiteren Entwurf in Auftrag zu geben. Und so kam es schließlich auch. Christoph Gastl bestätigte abschließend, dass der Entwurf „nicht perfekt“ sei. Und stellte in Aussicht: „Ich kann mir gerne noch etwas überlegen.“

