19:00 Uhr

Neuburgs erste Hochzeitsmesse kommt gut an

Von Junggesellenabschied bis Hochzeitstorte – die Aussteller wurden jedem Aspekt einer Hochzeit gerecht.

Von Silke Federsel

Darf es eine prunkvolle Feier sein, mit Kutsche, Hunderten von Gästen und einem festlich geschmückten Saal? Oder doch lieber im kleinsten Kreis? Traditionell und in Tracht? Oder vielleicht lieber ganz individuell und leger? Inspirationen für den schönsten Tag im Leben und alles, was dazu gehört, gab es auf der ersten Hochzeitsmesse, die im Neuburger Schloss Premiere feierte, jedenfalls genügend.

32 Aussteller – aus Neuburg, der Region und weit darüber hinaus – präsentierten in der großen und kleinen Dürnitz ihr Angebot. Bayerische Hochzeitsmusikanten spielten auf, festlich geschmückte Tische wurden präsentiert, eine Hochzeitssängerin zeigte ihr Repertoire, Grußkartenhersteller und Trauringanbieter waren ebenso zu finden wie zwei gut gelaunte Damen, die witzige Ideen für eine Jungesellinnenparty vorstellten. Nicht nur die Hochzeit selbst, auch die Feierlichkeiten darum herum waren Thema der Messe.

Auch im Schlosshof gab es einiges zu sehen: Dort hatten sich Autoanbieter wie das Neuburger Autohaus Prüller mit schicken Luxusgefährten präsentiert – denn man möchte ja schließlich stilvoll zur Kirche oder zum Standesamt fahren.

Viele Pärchen schlenderten Hand in Hand von Anbieter zu Anbieter, blieben teilweise für ein längeres Beratungsgespräch, oder verweilten nur kurz, um das Angebot zu inspizieren.

Die erste Neuburger Hochzeitsmesse war ein Erfolg

Denn so manches Paar hat sich noch recht wenig Gedanken um den genauen Ablauf gemacht und ist noch am Überlegen, andere haben da schon eine ungefähre Vorstellung davon, wie der besondere Tag ablaufen soll. So wie auch bei Sandra Ruf und Theo Fülöp. Die beiden stammen ursprünglich aus Rennertshofen und wohnen heute in der Nähe von Rain am Lech. Beide kennen sich schon seit der ersten Klasse, waren zunächst Freunde und sind heute ein Liebespaar. „Unsere Hochzeit soll ganz familiär ablaufen, mit nur wenigen Gästen. Und wir möchten nur standesamtlich heiraten“, sagte Sandra Ruf. Dass sie ganz in Weiß heiraten wird, gehört für sie einfach dazu. „Sonst vermisst man das doch eines Tages.“

Genügend Angebote an weißen Hochzeitskleidern konnte man an diesem Tag auch bei zahlreichen Ausstellern bewundern, wobei es nicht immer nur rein weiß sein muss, wie Karin Koller von der Hochzeitsgalerie Rennertshofen erklärte: „Auch Blush-Töne oder rosé sind sehr gefragt.“ Bei den Modellen ist die Vielfalt ebenfalls groß. „Die Prinzessin wird es immer geben“, sagt sie. Daneben werden aber auch schlichtere, schmale Kleider im Vintage-Look immer beliebter.

Auch bei den Herren gibt es einen Wandel, wie Anna Stowasser vom Modehaus Brenner erzählt. „Dunkelblau ist bei den Anzügen sehr gefragt, dazu trägt man auch Fliege, Hosenträger oder bunte Socken.“ Aber auch die Klassiker – der schwarze Anzug etwa – sind nach wie vor gefragt.

Hochzeitsmesse: Alle Aspekte einer Hochzeit wurden bedacht

Natürlich gab es auch Ideen für die perfekte Frisur. Friseurmeisterin Manuela Wittek hatte zusammen mit der Blumenwerkstatt Elfengarten zahlreiche hübsche Brautfrisuren mit Blüten gezaubert – von romantisch bis „punkig“. Wer lieber ein Hütchen auf dem Kopf tragen möchte, hatte bei Maria Dittrich große Auswahl.

Eva Maria Kefer präsentiert eine Hochzeitstorte, Veranstalter Helmut Kleinert freut sich über die vielen Besucher. Bild: Silke Federsel

Und natürlich ist auch der Hochzeitskuchen ein wichtiger Bestandteil der Feierlichkeiten. Für eine große Torte steht Konditormeisterin Eva Maria Kefer schon einmal zehn Stunden in der Küche. „Es steckt viel Arbeit und auch viel Liebe drin“, sagt sie.

Das vielfältige Angebot schien jedenfalls hervorragend bei den Besuchern anzukommen. „Wir sind sehr zufrieden, die Leute sind ja aus allen Himmelsrichtungen gekommen. Ich habe Besucher aus Regensburg, Augsburg oder Nürnberg getroffen“, sagte Veranstalter Helmut Kleinert. Dass hunderte Besucher ins Neuburger Schloss strömten, das hatte er zwar gehofft, war sich aber natürlich nicht sicher, wie die Messe angenommen würde. „Wir machen das ja zum ersten Mal“, sagte er.

Positive Rückmeldungen für das nächste Jahr hat er bereits bekommen – und so soll die Messe im September 2019 mit 50 bis 60 Ständen ein noch größeres Ereignis für die Region werden.