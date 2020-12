vor 52 Min.

Neuburgs schönster Christbaum stand in der Notaufnahme

Der schönste Christbaum in Neuburg war aufblasbar.

Die Neuburger Rundschau suchte den schönsten Weihnachtsbaum in der Region. 587 Leser haben aus 42 Christbäumen gewählt. Was den Baum in der Neuburger Notaufnahme besonders machte.

Von Andreas Dengler

Spritzen statt Tannennadeln schmückten den schönsten und wohl außergewöhnlichsten Weihnachtsbaum im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Neuburger Rundschau suchte den schönsten Christbaum in der Region – jetzt ist die Entscheidung gefallen. Der Gewinnerbaum stand in der Notaufnahme der KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg.

Notaufnahme hat den schönsten Weihnachtsbaum in Neuburg

Krankenschwester Robin Sophie Mokosch und ihre Kollegen haben den ausgefallenen Christbaum aufgestellt. An einem Infusionsständer wurden aufgeblasene Gummihandschuhe angebracht und mit Spritzen und Blutentnahmeröhrchen behängt. Zum ersten Mal habe das Team der Notaufnahme einen solchen Baum aufgestellt, sagt Mokosch. Vor allem Kinder waren von dem Christbaum begeistert. Inzwischen sei der Weihnachtsbaum aber wieder abgebaut. „Die Luft war dann draußen“, erklärt Mokosch.

Zur Abstimmung eingereicht hatte den besonderen Christbaum NR–Leserin Michaela Neumaier aus Heinrichsheim. 186 Stimmen holte sich der blaue Handschuh-Baum und war damit die unangefochtene Nummer eins. 42 Weihnachtsbäume aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kämpften seit vergangenem Sonntag um die Klicks beim großen Online-Voting der Neuburger Rundschau.

Ein ungewöhnliches Weihnachten liegt hinter uns. Die Neuburger Rundschau suchte den schönsten Weihnachtsbaum im Landkreis. So haben Sie abgestimmt.

42 Bilder Voting: Das sind die schönsten Christbäume in Neuburg

Neuburger schmückt Weihnachtsb aum mit Mercedes-Sternen

Insgesamt wurden 587 Stimmen verteilt. Jeder Leser hatte nur eine Stimme zu vergeben. Auf Platz zwei landete der Baum von Benjamin Baur aus Neuburg. Er schmückte sein Bäumchen vor der Haustüre mit besonderem Autozubehör: Zündkerzen und Mercedes-Sternen vom Schrottplatz. Der Auto-Weihnachtsbaum erreichte 161 Stimmen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen