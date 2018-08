03.08.2018

Neue Ausrüstung für die Landkreisfeuerwehren

Landratsamt übergibt Atemschutzausrüstung und ABC-Geräte

Regelmäßige Übungen und Fortbildungen sind für eine einsatzstarke Feuerwehrtruppe ebenso notwendig wie eine moderne Ausrüstung. Deshalb unterstützt das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen die Feuerwehren beim Kauf von notwendigen Geräten.

Eine Gefahrgutübung in Karlshuld nutzte Landrat Roland Weigert dazu, die neuen Geräte an die Feuerwehren zu übergeben. Der Landkreis hat 18 Atemschutzgeräte im Wert von rund 20000 Euro gekauft, die bei der Atemschutzübungsanlage der Feuerwehr Schrobenhausen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus erhalten die Feuerwehren neue ABC-Messgeräte, ebenfalls im Wert von 20000 Euro. Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier hat dazu beim Bayerischen Innenministerium eine Förderung beantragt und diese auch erhalten. Nun verfügt der Landkreis über Dosisleistungswarner, Kontaminationsnachweisgeräte, Mehrgasmessgeräte und eine Teleskopelektrosonde – allesamt Geräte, die insbesondere bei radioaktiver Strahlung vonnöten sind. Stationiert ist die Ausrüstung bei den Feuerwehren in Neuburg und Schrobenhausen. (nr)

