Neue Baustelle in Neuburg: Hier gibt es bald die nächste Sperrung

In Neuburg sind Baustellen derzeit fast allgegenwärtig. Nun kommt eine weitere dazu. Ab Montag, 19. April wird die Augsburger Straße zwischen dem Eternitweg und der Südumgehung für den Gesamtverkehr gesperrt.

Die Sperrung der Augsburger Straße als wichtige Nord-Süd-Achse stellt eine spürbare Einschränkung in Neuburg dar, ist jedoch aufgrund der dringend notwendigen und umfangreichen Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen der Stadtwerke unvermeidlich, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Sperrung der Augsburger Straße in Neuburg: So lange ist die Maßnahme vorgesehen

Die Maßnahme ist für einen Zeitraum von acht Wochen vorgesehen und endet demnach am 12. Juni. Die ausgeschilderte Umleitung des Verkehrs erfolgt aus der Innenstadt kommend über den Eternitweg. Stadteinwärts wird über die Südumgehung und dort über die Donauwörther beziehungsweise die Münchener Straße in die Stadt eingeleitet. Anwohner werden separat informiert und können je nach Baufortschritt zufahren.

Das Ordnungsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass der gesperrte Bereich zu keiner Tages- oder Nachtzeit zu befahren ist, weil über die gesamte Straße tiefe Schächte ausgehoben werden. Die Polizei wird das Durchfahrtsverbot kontrollieren. Die Asphaltierungsarbeiten in der Donauwörther Straße werden am kommenden Freitag, 16. April, abgeschlossen sein, teilt die Stadtverwaltung mit, so dass dieses Nadelöhr dann wieder frei befahrbar ist.

Lesen Sie dazu auch: