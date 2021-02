15:56 Uhr

Neue Besuchsregeln: Das gilt in der KJF Klinik Neuburg

Angesichts der aktuellen Corona-Lage hat die KJF Klinik Neuburg neue Besuchsregeln beschlossen. Das müssen Besucher wissen.

An der KJF Klinik Sankt Elisabeth gilt eine neue Besuchsregelung. Dies schreibt die Einrichtung in einer Mitteilung. Demnach hat die Klinikleitung nach Prüfung der momentan gültigen Besucherregelung und des aktuellen Infektionsgeschehens beschlossen, dass Besuche in folgenden Fällen möglich sind:

Grundsätzlich ein Besucher pro Patienten pro Tag

Eltern/Sorgeberechtigte von minderjährigen Patienten der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin

Eltern/Sorgeberechtigten von Patienten der neonatologischen Intensivstation

Väter von Neugeborenen

nahe Angehörige von Patienten in der palliativmedizinischen Betreuung

in medizinisch begründeten Ausnahmefällen nach ärztlicher Genehmigung.

KJF Klinik Neuburg: Das sind die aktuellen Besuchsregeln

Die Besuchszeit ist weiter auf den Zeitraum von 15 bis 19 Uhr beschränkt. Eine Überprüfung der Regelung findet regelmäßig statt und die Klinikleitung der KJF Klinik hofft, dass mit einer Stabilisierung des Rückgangs des Infektionsgeschehens und unter Berücksichtigung der Entwicklung hinsichtlich der Mutationen bald auch die sonst üblichen Krankenbesuche wieder möglich sein werden, heißt es. Zusätzlich möchte die Klink nochmals auf die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen hinweisen: „Wir bitten alle Besucher die Hygiene- und Abstandsregelungen im gesamten Haus zu beachten.“ (nr)

