16.05.2019

Neue Chancen durch ein neues Gesetz

Wie sich Mitarbeiter künftig für ganz neue Aufgaben qualifizieren können, erklärt Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt

Von Manfred Dittenhofer

Mit einem sperrigen Namen kommt es daher, das Qualifizierungschancengesetz. Aber es soll, wie der Name schon sagt, Chancen bieten für Unternehmen und Mitarbeiter, indem es neue Qualifizierungen fördert. Geschaffen wurde dieses Gesetz, um die Folgen des Strukturwandels von Arbeitsplätzen, wie die Digitalisierung oder die Arbeitswelt 4.0, für die Arbeitnehmer abzumildern.

Viele Berufe werden sich verändern oder in ihrer jetzigen Form ganz wegfallen. Um Unternehmen und auch ihre Mitarbeiter auf diese Entwicklung besser vorzubereiten, bietet die Agentur für Arbeit Weiterbildungsmaßnahmen, bei denen die Firmen finanziell unterstützt werden. Und das unabhängig von der Ausbildung und dem Lebensalter der Beschäftigten oder der Betriebsgröße. Was macht zum Beispiel ein Lagerarbeiter, der bisher mit einem Gabelstapler Waren in Regale gehievt und von dort auf Lastwagen verladen hat, wenn er durch ein automatisiertes System ersetzt wird?

Vielleicht sitzt er in Zukunft am Computer und überwacht dieses automatische System. Ein Fall, den sich Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt gut vorstellen kann und als Beispiel für die neuen, erweiterten Fördermöglichkeiten nennt. Denn, so Kolb, in jedem Unternehmen schlummere Potenzial, mit dem durch Qualifizierungsmaßnahmen auch dem Facharbeitermangel entgegengetreten werden könne. Bisher sei es bei Weiterbildungsmaßnahmen oft um gering qualifizierte Arbeitnehmer gegangen. Durch den Wandel in der Arbeitswelt sei das aber zunehmend nicht mehr so. Zumindest erwarten das alle Experten. Denn auch qualifizierte Arbeitsplätze werden sich durch die Digitalisierung ändern. Geänderte Arbeitsbedingungen bedeuten aber auch geänderte Berufsbilder. Und genau dabei sollen Anpassungsqualifizierungen helfen.

Das neue Gesetz ist seit 1. Januar in Kraft. Wirklich wahrgenommen werde es von den Unternehmen bisher aber noch nicht, so Kolb. Dabei biete es weit mehr Möglichkeiten als bisherige Fördermaßnahmen und ergänze so den Katalog der Agentur für Arbeit. So falle die Einschränkung der Betriebsgröße weg. Einzig die Förderhöhe richte sich nach der Anzahl der Mitarbeiter, die ein Unternehmen beschäftigt. Dabei werden kleine Firmen mit unter zehn Beschäftigten mit bis zu 100 Prozent bei den Lehrgangskosten und mit bis zu 75 Prozent beim Arbeitsentgeltzuschuss unterstützt. Bei großen Firmen ab 2500 Mitarbeitern betragen die Lehrgangskostenzuschüsse bis zu 20 Prozent und bei den Arbeitsentgelten bis zu 25 Prozent. Voraussetzung ist, dass die Qualifizierungsmaßnahme mehr als 160 Unterrichtsstunden beinhaltet und es sich nicht um eine Aufstiegsfortbildung handelt. Dafür gebe es andere Programme, so Kolb. Die Maßnahme muss zudem von einer zertifizierten Bildungseinrichtung außerbetrieblich durchgeführt werden. Ansprechpartner bei der Agentur für Arbeit ist der Arbeitgeberservice. (mad)

Mehr Infos für Unternehmen unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ingolstadt/unternehmen

Themen Folgen