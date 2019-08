vor 59 Min.

Neue Fahrzeuge für Feuerwehren

Die Feuerwehren Ried-Hessellohe und Weichering bekommen Zuschüsse der Regierung von Oberbayern

Der Fuhrpark der Feuerwehr Ried-Hessellohe der Stadt Neuburg erhält ein neues Mittleres Löschfahrzeug MLF. Die Regierung von Oberbayern hat hierfür der Stadt einen Zuschuss in Höhe von 49.000 Euro bewilligt. Die Mittel hat das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration nach Bewilligung durch den Bayerischen Landtag bereitgestellt. In Oberbayern kümmern sich über 67.000 Feuerwehrleute bei knapp 1400 Freiwilligen-, Berufs-, Werk- und Betriebsfeuerwehren in 500 Städten und Gemeinden um den Brandschutz.

Was seine Größe angeht, ist das Mittlere Löschfahrzeug MLF zwischen dem Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W und dem größeren Löschgruppenfahrzeug LF 10 angesiedelt. Die Kabine des Fahrzeugs bietet Platz für eine „Staffel“, also sechs Personen einschließlich des Maschinisten und des Staffelführers. Die feuerwehrtechnische Beladung ist darüber hinaus auch für eine „Gruppe“ von neun Personen ausgelegt. Mit der zu einer solchen „Gruppe“ ergänzten Mannschaft bildet das MLF eine selbstständige taktische Einheit und wird überwiegend zur Brandbekämpfung eingesetzt. Dazu dient auch die fest eingebaute Feuerlösch-Kreiselpumpe. Der Löschwasser-Behälter fasst 600 Liter Wasser.

Die Feuerwehr Weichering darf sich ebenfalls über eine Finanzspritze des Freistaats freuen. Ihr Fuhrpark erhält einen neuen Verkehrssicherungs-Anhänger VSA. Der Verkehrssicherungs-Anhänger dient insbesondere dem Schutz der Einsatzkräfte der Feuerwehr vor den Gefahren des Straßenverkehrs. Die Regierung von Oberbayern hat hierfür der Gemeinde Weichering einen Zuschuss in Höhe von 8800 Euro bewilligt. Der Verkehrssicherungs-Anhänger VSA ist ein besonders gestalteter einachsiger Feuerwehr-Anhänger. Er dient im Einsatzbereich bei Einsätzen sowohl dem Schutz der Feuerwehrleute vor den Gefahren des Straßenverkehrs als auch dem Schutz der Verkehrsteilnehmer. Zur Absicherung wird neben der fest angebrachten Schilderwand mit Blitz- und Blinkleuchten auch der Gerätesatz „Verkehrsabsicherung Autobahn“ mit Leitkegeln, Falt-Signalen und weiteren Blitz-Leuchten mitgeführt. (nr)