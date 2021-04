Neue Geschäfte und eine Schließung: Das tut sich in Neuburgs Innenstadt

Plus Neue Geschäfte mit rumänischen und afrikanischen Produkten bringen Vielfalt nach Neuburg. Auch in die ehemalige Engel-Apotheke kommt Leben. Ein Geschäft muss schließen - ein Überblick.

In der Neuburger Innenstadt tut sich etwas – trotz oder möglicherweise auch wegen der anhaltenden Corona-Krise. Es gibt Neueröffnungen, aber auch eine Schließung. Ein Überblick über aktuelle Entwicklungen im lokalen Einzelhandel:

In die ehemalige Engel-Apotheke an der Münchener Straße, neben dem Modehaus Bullinger, kommt neues Leben. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss, die seit 2019 leer standen, werden derzeit umgebaut. Im Mai will der neue Mieter, die WR Immobilieninvest, dort eine Geschäftsstelle eröffnen, teilt Inhaberin Sonja Lechner mit. Sie sei froh, dass der Leerstand nun beseitigt ist.

Nachdem die traditionsreiche Engel-Apotheke 2019 schloss, standen die Räumlichkeiten in der Münchner Straße bis jetzt leer. Nun gibt es mit WR Immobilieninvest einen neuen Mieter. Foto: Andreas Schopf

Innenstadt: Das tut sich im Neuburger Einzelhandel

Die traditionsreiche Engel-Apotheke, die seit den 1960er Jahren in Neuburg ansässig gewesen war, hat sie vor knapp zwei Jahren geschlossen, weil fehlende Parkplätze den Betrieb erschwerten. Seit der Schließung war man auf der Suche nach einem neuen Mieter. „Kontakte gab es viele“, sagt Lechner. Unter den Interessenten seien unter anderem diverse Anbieter für Imbisse und Dönerläden gewesen. Doch man habe schnell festgestellt, dass ein Gastronomie-Angebot an dieser Stelle nicht funktionieren kann, sagt Lechner. Außerdem ist sie der Meinung, dass es in Neuburg bereits genügend derartige Imbiss-Angebote gibt. Mit dem neuen Mieter hat man nun einen Anbieter für Kapitalanlagen im Immobilienbereich.

Wer im neu eröffneten Laden von Simona Ioana Ganea steht, sieht schnell, um welche Nation es hier geht. An der Wand, hinter der Kasse, hängt eine große, blau-gelb-rote Flagge. Auch Regale zieren kleine Fanschals mit diesem Farbmuster. Ganea verkauft Lebensmittel aus Rumänien. Vor drei Wochen hat die 30-Jährige ihr Geschäft an der Münchner Straße eröffnet, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Metzgerei Glatt und von Marcela’s Bar. Ganea stammt selbst ursprünglich aus Rumänien. 2010 kam sie nach Neuburg, seit 2019 wohnt sie mit ihrer Familie in Burgheim. „In der Region leben viele Rumänen“, sagt sie.

Ein Geschäft mit rumänischen Produkten in Neuburg

Bislang gebe es hier jedoch keinen eigenen Laden, der spezielle Produkte für diese Bevölkerungsgruppe anbietet. Nachdem sie in Deutschland bislang als Angestellte gearbeitet hat, will sie diese Nische nun als Selbstständige besetzen. In ihrem Laden verkauft sie ausschließlich rumänische Produkte, sagt sie. Man findet unter anderem frische Wurst und Käse, Kuchen, Süßigkeiten, Getränke oder Konserven.

Internationales gibt es seit April auch in der Franziskanerstraße. Im neu eröffneten „Favour Afroshop“ in den ehemaligen Räumen des BRK-Ladens finden Kunden afrikanische Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs. Dahinter steckt die 30-jährige Favour Oko. Sie stammt ursprünglich aus Nigeria und lebt seit elf Jahren in Neuburg.

Afrikanische Produkte gibt es bei Favour Oko, beispielsweise Yams- und Maniokwurzeln oder Kochbananen. Foto: Andreas Schopf

Einzelhandel in Neuburg: Ein neues, afrikanisches Geschäft

Die alleinerziehende Mutter von vier Kindern habe einen Job gesucht, bei dem sie sich ihre Zeit flexibler einteilen kann. Also kam ihr die Idee für einen eigenen Laden mit afrikanischen Produkten – zumal es so etwas in der Region noch nicht gibt, wie sie sagt. Kunden bekommen exotische Lebensmittel wie Yams- und Maniokwurzeln oder Kochbananen, außerdem unter anderem Fischprodukte, Reis, Öle, Getränke und Pflegeprodukte. Das Sortiment ist nicht ausschließlich afrikanisch, es gibt beispielsweise auch bayerisches Bier.

Ein weiteres Tattoostudio für Neuburg

Auffällige Schilder haben es längst verraten: Ein Geschäft im Neuburger Zentrum wird verschwinden, das „Mode Exclusiv“ in der Luitpoldstraße. Wie Michael Regnet, Geschäftsführer des Neuburger Stadtmarketings, mitteilt, steht ein Nachfolger bereits fest. Es handelt sich demnach um ein Tattoostudio.

Eine Neueröffnung wird es demnächst auch in der Rosenstraße, Ecke Färberstraße geben. Dort soll ein Atelier für Edelsteine und Goldschmiedearbeiten eröffnen. Dahinter steckt die Geschäftspartnerin von Gundolf Fischer, der in der Färberstraße bereits Edelsteine und Schmuck verkauft.

Lesen Sie auch: