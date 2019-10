vor 10 Min.

Neue Gesichter beim Skiclub Rennertshofen

Bei den Neuwahlen stellte der Verein die Weichen für eine nahtlose Weiterführung der Erfolgsgeschichte. Warum sich Vorsitzender Werner Marx keine Sorgen machen muss.

Von Michael Geyer

Es sind große Fußstapfen, die Christine Meier, Petra Birgmeier und Christian Fürst hinterlassen. Die drei Urgesteine des Skiclubs Rennertshofen haben sich aus dem Vorstand zurückgezogen und Platz für engagierte Jüngere gemacht. Bei der Jahresversammlung des mit 1517 Mitgliedern zu den zehn größten Skiclubs in Oberbayern zählenden Vereins konnte Vorsitzender Werner Marx rund 50 Mitglieder im Stepperger Kegelheim begrüßen.

Der Vereinschef bedankte sich bei den drei verdienten Vorstandskollegen: Christian Fürst, der aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, hatte sich über 30 Jahre lang für den Verein engagiert. Ab 1986 war er Hilfsskilehrer, ab 1990 Busführer, ab 1997 wirkte er auch im Vorstand mit, zuerst als Beisitzer und ab 2011 als stellvertretender Vorsitzender. Marx dankte ihm für seine „top Arbeit“ und will ihn demnächst dafür persönlich ehren. Mit Blumen verabschiedete der Vereinschef Kassierin Christine Meier und Schriftführerin Petra Birgmeier. Christine Meier hatte 28 Jahre lang den aufwendigsten Part im Verein inne. Wenn man bedenkt, dass alljährlich die Mitgliederverwaltung bewerkstelligt sowie die ganzen Fahrten, Kurse, Liftkarten und mehr abgerechnet werden müssen, kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit sie hineingesteckt hat.

Sie waren wichtig beim Skiclub Rennertshofen

Ebenso wichtig im Verein war Petra Birgmeier, die seit 2005 Schriftführerin war und sich auch um die Öffentlichkeitsarbeit kümmerte. Marx überreichte Christine Meier für 28 Jahre Mitarbeit in der Vereinsführung die Verdienstnadel des BLSV in Gold, die auch Vera Schneider, zuständig für Sponsoring, für 22 Jahre Mithilfe erhielt. Petra Birgmeier, 16 Jahre im Vorstand, durfte sich über die Silberne Verdienstnadel freuen. Erwin Steib und Walter Ackermann sind bereits 32 beziehungsweise 33 Jahre lang aktive Vorstandsmitglieder und wurden mit der Verdienstnadel in Gold mit Kranz geehrt. Für Johann Wozar, seit 40 Jahren im Führungsteam, gab es die Verdienstnadel in Gold mit Brillanten. Auch zahlreiche andere Mitglieder durften sich für 20-, 30- oder 40-jährige Treue über eine Ehrung und eine Tagesfahrt als Geschenk freuen.

Das war los im vergangenen Jahr beim Skiclub Rennertshofen

Werner Marx erinnerte in seinem Saisonrückblick an die drei Mehrtages- und zehn Tagesfahrten, an denen 1466 Teilnehmer mitmachten. Wegen des Schneechaos mussten der erste Skikurstag und die erste Mittwochsfahrt abgesagt werden. Obwohl die Preise für Skipässe und Busse anstiegen, konnte sie der Verein dank Sponsoren und Spendeneinnahmen im Erwachsenenbereich fast auf Vorjahresniveau halten, für Kinder und Jugendliche blieben sie sogar gleich. Christine Meier gab ihren letzten Kassenbericht ab, der verdeutlichte, dass die Vereinskasse wie in einer Firma verwaltet werden muss. „Alles einwandfrei und sehr ordentlich. Ein großes Lob für die Kassenführung“, bescheinigte Revisorin Johanna Riesinger und es gab Beifall für die Schatzmeisterin.

In Vertretung von Ski- und Snowboardschulleiter Torsten Wunderlich berichtete Mathias Henkel von der Ausbildung: Der Verein hatte im Schnitt 24 Ski- und 4 Snowboardlehrer im Einsatz. Es wurden 120 Schüler unterrichtet, davon 96 Kinder und 13 Erwachsene im Ski- und elf Schüler im Snowboardbereich. Statt des bisherigen Abschlussrennens gab es eine Abschlussfeier, bei der jedem Kursteilnehmer ein Pokal überreicht wurde. Von größeren Unfällen und Verletzungen blieben die Sportler verschont. Leonie Habelt trat aus beruflichen Gründen als Skischulleiterin zurück. Sofie Schindler und Torsten Stülp machen die Grundausbildung als Skilehrer.

Bürgermeister Georg Hirschbeck bedankte sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern und führte als Wahlleiter die Wahlen durch. Er wünschte den neugewählten Funktionären eine glückliche Hand. Der Verein sei gut aufgestellt und könne optimistisch in die Zukunft blicken.

