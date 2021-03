20.03.2021

Neue Heimat für die Kultur

Sanierung des Klosters Thierhaupten

Von Gunter Oley

Zahlreiche Handwerker sind im Kloster Thierhaupten seit Oktober im Einsatz, um den Ausbau des Gebäudeteils zu bewerkstelligen. Im vorderen Bereich im oberen Stockwerk sind bereits barrierefreie Toiletten entstanden, auch ein Aufzug führt nach oben. Damit alles erfolgreich ineinanderspielt, habe er viel mit den beteiligten Handwerksfirmen sprechen und koordinieren müssen, sagt Bauamtsleiter Walter Ludl. Doch bislang habe alles gut funktioniert, die Arbeiten liegen im Zeitplan. Voraussichtlich werde der Ausbau bis Mitte des Jahres abgeschlossen, wagt er eine Prognose. Ausnahmsweise haben die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie in diesem Fall sogar einen kleinen positiven Effekt, denn bei den Arbeiten musste nicht auf den Betrieb in der Gaststätte eine Etage tiefer Rücksicht genommen werden. Der sanierte Ausstellungsraum soll vielseitige Möglichkeiten für die Kultur bieten, erklärt Bürgermeister Toni Brugger. Vor dem großen Ausstellungsraum sind in der ehemaligen Tenne bereits die neuen Wände eingezogen worden, mit denen die Räume für einen Verwaltungs- und Kassenbereich am Eingang, eine kleine Werkstatt und ein Stuhllager abgetrennt sind. Rund 850.000 Euro sind insgesamt für den Ausbau im Südwestflügel des Klosterkomplexes veranschlagt. Alleine könnte der Markt Thierhaupten die Investition jedoch nicht stemmen. Im Rahmen der Städtebauförderung übernimmt der Freistaat einen Teil der Kosten, der Bezirk Schwaben und der Landkreis Augsburg unterstützen das Projekt mit großen Beträgen.

