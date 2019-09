vor 21 Min.

Neue Hoffnung für das Grundstück am Donaukai?

Mehrere Bewerber haben sich für das Grundstück an der Oskar-Wittmann-Straße interessiert, alle sind wieder abgesprungen. Nun will die Stadt Ideen entwickeln.

Von Fabian Kluge

Ein Bauzaun weist an der Oskar-Wittmann-Straße 2 am Neuburger Donaukai daraufhin, dass dort etwas entstehen soll. Viel zu lange sind die 94 Quadratmeter mittlerweile ungenutzt. Und was gab es für das – zugegebenermaßen – eigenwillige Grundstück nicht schon für spannende Ideen: Von einer Dachterrasse hätte man beispielsweise den Ausblick auf die Donau und das Residenzschloss genießen sollen. Doch immer wieder zogen mögliche Interessenten ihre Angebote zurück.

Das Problemgrundstück am Donaukai in Neuburg

Das liegt vor allem an zwei Gründen, die das Eckgrundstück zu einem Problemgrundstück machen: Einerseits ist der Zuschnitt an sich schon eine große Herausforderung. „Zum anderen ist es an dieser Stelle extrem schwierig, eine Baustelle einzurichten“, erklärt der Pressesprecher der Stadt, Bernhard Mahler. Denn: Im Idealfall müsste man sowohl den Gehweg als auch die Straße komplett sperren – beispielsweise, um einen Baukran aufzustellen. „Aber an der Donau verläuft der Neuburger Boulevard, da geht es schon rein aus Gründen der Statik nicht“, sagt Mahler. Die Straße ist an dieser Stelle außerdem verengt. Im Klartext heißt das, dass nicht einmal eine halbseitige Sperrung dort möglich wäre.

Es bleibt demnach nur der rund 1,20 Meter breite Gehweg: „Wir haben hier also eine Schubkarrenbaustelle“, sagt der Stadtsprecher. Die Baustelle müsste somit an eine andere Stelle wandern. Möglich wäre das am Bürgermeister-Hocheder-Platz am Donaukai oder auf dem kleinen Parkplatz vor der Moschee. „Da könnte man zumindest einen Kran aufstellen und rüber zur Baustelle schwenken.“ Doch auch hier gibt es Probleme: Einem solchen Vorhaben müssten die Eigentümer der Häuser zustimmen, über die der Kran schwenken würde. Die gibt es aber nicht. „Am besten wäre es, man würde die Materialien einzeln mit dem Handwagen zur Baustelle fahren“, merkt Mahler ironisch an.

Damit das Grundstück nicht noch länger ungenutzt bleibt, will die Stadt das Vorhaben nun vorantreiben und hat den Arbeitskreis Freiraumgestaltung damit beauftragt, sich Gedanken über die 94 Quadratmeter zu machen. Es wäre nicht das erste Projekt, das der Arbeitskreis umsetzt. Das Gremium, das Mahler einst selbst gegründet hat, verschönerte beispielsweise den Parkplatz am Fürstgarten, tauschte Pflasterbeläge aus oder brachte Mülleimer, Grünflächen und Ruhebänke an, wie kürzlich in der Luitpoldstraße.

Ideen für das Grundstück am Donaukai gesucht

Auch den Bücherschrank und kleine Blumeninseln installierte der Arbeitskreis. Nun also nimmt er sich des schwierigen 40.000-Euro-Grundstücks am Donaukai an. „Noch gibt es keine konkreten Vorschläge. Wir müssen uns im Frühherbst zusammensetzen und brainstormen“, berichtet Mahler. Aus Neuburger Sicht sei eine erneute Bebauung des Grundstücks wünschenswert. Von Provisorien hält der Pressesprecher nichts: „Nichts ist beständiger als Provisorien. Eine Bebauung wäre der Idealzustand.“

Das Ergebnis solle den Platz aufwerten. Fest stehe aber auch: Es muss sich ein Liebhaber finden, der sich um das Grundstück kümmert.

Themen Folgen