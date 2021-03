vor 20 Min.

Neue Imagebroschüre für die Region

„Wir4“ werben für „Bayerns pulsierende Mitte“

In Zusammenarbeit mit den drei Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sowie der Stadt Ingolstadt ist eine neue Imagebroschüre für die Region 10 um Ingolstadt entstanden. Die Broschüre mit dem Titel „ Bayerns pulsierende Mitte“ wird vorerst online auf der Homepage des Regionalmanagements Irma www.irma-wir4.de veröffentlicht und dann exklusiv im „Pavillon der Region“ während der Landesgartenschau Ingolstadt als Printausgabe verteilt.

Welche Freizeitmöglichkeiten gibt es in der Region Ingolstadt für mich? Welche kulturellen Besonderheiten prägen die Region? Und welche Möglichkeiten werden mir in Hinblick auf Wirtschaft oder Bildung geboten? Die neue Imagebroschüre zeigt die Region 10 ebenso als eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen in Deutschland wie auch deren vielfältige Natur- und Kulturlandschaft. Es sollen mit der Broschüre nicht nur Touristen angesprochen werden. „Wir möchten, dass auch die Bürger unserer Region Neues entdecken und so Lust auf Entdeckungstouren bekommen“, erklärt Josef Grienberger, Oberbürgermeister der Stadt Eichstätt sowie Vorsitzender von Irma und ergänzt: „Die eigene Heimat zu erkunden – und das über die Landkreis- und Stadtgrenzen hinweg – ist das Ziel.“

Persönliche Geschichten von regionalen, bodenständigen Botschaftern wie Spargelkönigin, Naturpark-Ranger, Benediktinermönch, Theaterschauspielerin oder Uniprofessor sollen das Heimatgefühl verstärken. Mit der Online-Veröffentlichung der Broschüre soll ein Vorgeschmack auf das geplante Angebot im „Pavillon der Region“ auf der Landesgartenschau gegeben werden. Am 21. April soll die Landesgartenschau Ingolstadt ihre Tore öffnen und somit auch der „Pavillon der Region“. (nr)

