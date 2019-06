18:46 Uhr

Neue Jugendsozialarbeiterin an der Grundschule

Carmen Unterforsthuber ist die neue Jugendsozialarbeiterin an der Grundschule im Englischen Garten in Neuburg.

Carmen Unterforsthuber hat an der Grundschule im Englischen Garten in Neuburg ein Ohr für die Probleme von Schülern und Eltern.

Von Annemarie Meilinger

Die Grundschule im Englischen Garten ist derzeit mit 16 Klassen und 340 Schülern voll ausgelastet, alle Räume sind belegt. Nur ein Abstellraum war noch verfügbar, der ist seit Januar auch belegt – mit Carmen Unterforsthuber von der „JaS“, was so viel heißt wie „Jugendsozialarbeit an Schulen“.

Schulleiterin Claudia Rischbeck hat die Stelle bei ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren beantragt, weil es ihr wichtig war, direkt an der Schule jemanden zu haben, der für Kinder und Eltern ansprechbar ist. Die „JaS“ soll eine Brücke sein, die Kinder, Lehrer und Eltern miteinander verbindet. Kultusministerium, Stadt und Landkreis finanzieren die Stelle, deren Bedarf unbestritten notwendig ist. „Die Spannungen nehmen zu, die Schule ist ein Spiegel der Gesellschaft“, sagt Claudia Rischbeck. Schüler und Eltern hätten sich verändert, auch die Digitalisierung bringt nicht nur Vorteile. Lehrer könnten Konflikte oft nicht alleine lösen. „Die Unterstützung durch einen Nicht-Lehrer kann sehr bereichernd sein“, weiß sie aus eigener langjähriger Erfahrung. Die Sozialarbeiterin Carmen Unterforsthuber ist die erste, die von den Offenen Hilfen angestellt ist, einer gemeinsamen Einrichtung der Sozialunternehmen Sankt Johannes und Regens-Wagner.

Die meisten Schüler kommen in der Pause zu der Jugendsozialarbeiterin

„In der Pause ist am meisten los“, sagt Carmen Unterforsthuber, da kommen die Schüler zu ihr, um über Streit und Unstimmigkeiten zu berichten oder um einfach mal ein offenes Ohr zu finden. Selbstwert und Schulangst sind oft Thema, Konflikte mit Lehrern und Eltern naturgemäß auch. Vieles kann schnell gelöst werden, manches braucht länger, auf jeden Fall wird behutsam vorgegangen. Benjamin Seuberth, der Leiter der Offenen Hilfen sieht in der „JaS“ vor allem ein Mittel gegen die zunehmende soziale Benachteiligung: „Wer kann mithalten, wer nicht?“ Für derartige und ähnliche Problemlagen will die „JaS“ ein schneller und unbürokratischer Partner sein. „Wir haben eine tolle Schule mit tollen Lehrern und Eltern, aber wir nehmen gern Hilfe an“, sagt Claudia Rischbeck.

Carmen Unterforsthuber ist montags bis freitags von 7.30 bis 13.30 Uhr an der Grundschule im Englischen Garten unter Telefon 08431/9074913 zu erreichen.

