Neue Schilder: Rohrenfels will seine Rad- und Wanderwege verbessern

Der Gemeinderat in Rohrenfels will seine Rad- und Wanderwege auf Vordermann bringen. Dafür sucht er Interessierte, die sich am Projekt beteiligen wollen.

Von Claudia Stegmann

Die Rad- und Wanderwege rund um die Gemeinde Rohrenfels wurden vor etlichen Jahren mithilfe europäischer Fördergelder angelegt und sind seitdem etwas in die Jahre gekommen. So manche Schilder haben sich abgenutzt oder sind nicht mehr gut lesbar, vielleicht ist auch die Streckenführung nicht mehr ideal oder es fehlen an entscheidenden Stellen Hinweisschilder.

Wandern bei Rohrenfels: Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den Wegen

Das soll sich jedoch ändern. Nach dem Wunsch von Bürgermeisterin Manuela Heckl soll sich eine Arbeitsgruppe damit beschäftigen, die Wege auf Vordermann zu bringen. Dafür soll der jetzige Zustand erfasst und Verbesserungen gemacht werden. Von seiten des Gemeinderats werden sich Rupert Omasreiter, Christoph Müller und Sonja Heckl darüber Gedanken machen.

Schön wäre es nun, wenn sich auch Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde daran beteiligen würden. Wer Interesse daran hat, kann sich bei der Verwaltungsgemeinschaft unter Telefon 08431/6719-0 melden. Einen entsprechender Aufruf wird auch noch im Rohrenfelser Gemeindeblatt geben.

