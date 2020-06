vor 33 Min.

Neue Sonax-Filiale: Baustart in Oberhausen

Plus Die Firma Hoffmann startet den Bau einer neuen Sonax-Filiale. Die erste Rate der Zukunftsinvestition beläuft sich auf 25 Millionen Euro.

Von Winfried Rein

Als „Global Player“, der Produkte in alle Welt verkauft und seine Wurzeln in der Heimat behält, bezeichnet Landrat Peter von der Grün das Neuburger Unternehmen Hoffmann. Anlass für das Kompliment war der offizielle Baubeginn für die neue Sonax-Filiale in Unterhausen. Als Nachbar des Waggon-Spezialisten Tan Quid baut Hoffmann bis 2022 für 25 Millionen Euro Speziallager für das Autopflegemittel Sonax. Danach soll auch die Produktion nach Oberhausen wandern.

Für die Gemeinde Oberhausen ist das eine Art Lottogewinn. Es handelt sich um die mit Abstand größte Gewerbeansiedlung auf einheimischer Flur. Es wird neue Arbeitsplätze und ein Plus bei der Gewerbesteuer geben. Die Investition sei in Zeiten der Coronakrise besonders wertvoll, sagt Bürgermeister Fridolin Gößl, „im Grunde müssen wir dann investieren, wenn es uns gut geht“. Der Bürgermeister lobt die einvernehmliche Zusammenarbeit mit der Firma Hoffmann und zeigt sich begeistert von der „positiven Ausstrahlung“ des Unternehmens.

Was hier in kurzer Zeit auf die Beine gestellt werde, „ist gigantisch“, findet Landrat Peter von der Grün, „und ein wichtiges Signal im wirtschaftsfreundlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen“. Ihm sei an reibungsloser Zusammenarbeit und zügiger Bearbeitung von Genehmigungsanträgen gelegen.

Oberhausen: Kahlrückige Waldameise abgesiedelt

Beim Hoffmann-Projekt war es den Antragstellern zuletzt zu langsam gegangen. Vor allem die jüngsten Anforderungen des Kreisbauamtes weiterer Planunterlagen hatten kurzzeitig zu einer Zwangspause auf der Baustelle geführt. Sonax wird als chemischer Betrieb behandelt und von den Behörden „nahezu einer Raffinerie gleichgestellt“, so Geschäftsführer Karlheinz Schmidt. Manchmal habe es von verschiedenen Fachstellen Auflagen gegeben, die sich widersprechen. Der Naturschutzausgleich umfasste 14 Hektar mit neuen Biotopen und der Absiedlung von kahlrückigen Waldameisen (Formica polyctena) und Eidechsen.

Jetzt seien die Hindernisse überwunden und der Zeitplan könne noch eingehalten werden, erklärte Firmenchef Manfred Hoffmann. Er bedankte sich bei den beteiligten Behörden und insbesondere bei Bürgermeister Fridolin Gößl, „der uns am Anfang auf die Sprünge geholfen hat“. Oberhausen sei ein absolutes Zukunftsprojekt für das Neuburger Familienunternehmen.

In der Stadt stoßen Erweiterungen auf dem sechs Hektar großen Firmengelände längst an Grenzen. Insofern sei der Expansionswunsch von Geschäftsführer Karlheinz Schmidt Richtung Oberhausen richtig gewesen. „Wir wollen weiterhin Sonax-Produkte in viele Länder exportieren, aber wir wollen hier zuhause bleiben“, betont der Firmenchef. Diese Regionalität bringe für alle Beteiligten Vorteile, das habe die Firma schon lange erkannt.

Sonax baut im Wald südlich von Oberhausen

Im Wald südlich von Oberhausen entsteht eine computergesteuerte Logistik mit einer 22.500-Quadratmeter-Halle, die auf 30.000 Quadratmeter erweitert werden kann. Dazu kommt später auf 5000 Quadratmetern die Sonax-Produktion, auf das Dreifache erweiterbar, ein Lager für Betriebsstoffe, Lkw-Ladestationen, Parkplätze, ein eigenes Klärwerk, eine autarke Notstromversorgung, Brandschutz mit Stickstoff und Wasser und natürlich ein großes Sonax-Logo Richtung B 16.

Geschäftsführer Karlheinz Schmidt erläutert das ehrgeizige Projekt beim Pressetermin am Montag.

Die Vergangenheit im Untergrund hatte die Vorarbeiten kaum behindert. Die Deutsche Wehrmacht betrieb mit der Wifo an gleicher Stelle ihr achtgrößtes Tanklager. Von der mehrfachen Bombardierung tauchten bei den Erdarbeiten nur noch wenige Blindgänger auf. Das Tanklager selbst sei in einem reinen Sandhügel vergraben und unter Bäumen versteckt gewesen. „Perfekt gemacht“, urteilt Hofmann-Geschäftsführer Karlheinz Schmidt.

