Neue Sonax-Zentrale: Das ist die größte Baustelle im Landkreis

Vor ihrer Riesenbaustelle in Oberhausen stehen Karlheinz Schmidt und Manfred Hoffmann (vorne). Im Moment errichtet dort Mauss Bau Lagerhallen mit 22.000 Quadratmeter Gesamtfläche.

Plus Sonax errichtet bei Oberhausen eine Logistikhalle in der Größe von fünf Fußballfeldern. Die Dimensionen auf der größten Baustelle im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind gewaltig.

Von Winfried Rein

Man könnte sie mit einer Kunstinstallation verwechseln, doch es handelt sich „nur“ um eine Baustelle: Im Forst südlich Oberhausen zieht die Firma Hoffmann ihre neue Sonax-Zentrale hoch. Für einen Mittelstandsbetrieb sind die Dimensionen gewaltig.

Das ist für die neue Sonax-Zentrale in Oberhausen geplant

Allein die Logistik-Halle umfasst 22.000 Quadratmeter, so viel wie fünf Fußballfelder. Hoffmann investiert 27 Millionen Euro in die Lagertechnik und weitere 20 Millionen in die Produktion.

Die Ansiedlung im Bereich des früheren Wifo-Tanklagers gilt für die Gemeinde Oberhausen als großer Zugewinn. Deshalb verfolgen die Anlieger den Baufortschritt mit Interesse. Die Firma Mauss Bau (Erlangen) schirmt die Örtlichkeit ab. Es gelten hohe Infektionsschutzauflagen und unangemeldete Besucher kommen nicht herein.

Bis Weihnachten soll der erste Hallenabschnitt geschlossen sein. Fünf solcher Sektoren bilden künftig das Lagerzentrum für Autopflegemittel der Marke Sonax. Dazu schiebt Mauss 180 massive Betonsäulen zwölf Meter in die Höhe. Die Hallen-Landschaft in Stahlbeton soll ab Herbst 2021 aufnahmebereit sein. Der Hersteller lagert hier Großgebinde und Sortimente ab Drei-Liter-Kanister ein. Die Produktion der handlichen Artikelgrößen bleibt im Hauptbetrieb an der Münchener Straße.

Versand über Amazon wird wohl zunehmen

Mit Start der Logistik zieht Sonax von der Loxxess GmbH & Co. KG Feldkirchen (früheres Eternitwerk) nach Oberhausen um. Mit Kuehne+Nagel hat sich Hoffmann einen Logistik-Partner gesucht, der Oberhausen betreuen und das wachsende Online-Geschäft steuern soll. „Wir bereiten uns verstärkt auch auf den Versand über Amazon vor“, sagt Firmenchef Manfred Hoffmann. Das volle Sonax-Sortiment aus Neuburg gibt es längst auch im Internet zu kaufen.

Hoffmann stellt in Neuburg monatlich zehn Millionen Stück Autopflegeartikel her. Hier zeigt Technikchef Karlheinz Schmidt eines der kleinsten Gebinde. Bild: Winfried Rein

Zehn Millionen Sonax-Artikel produziert das Neuburger Werk jeden Monat. Der internationale Markt läuft auch im Krisenjahr 2020 gut und übertrifft den Umsatz 2019. Das Neuburger Unternehmen produziert auch weiterhin Desinfektionsmittel, allerdings weniger als im Frühjahr. Die Firma hat strikt auf Videokontakte und -konferenzen umgestellt. Auch das Exportgeschäft wird digital gesteuert.

Die Lage bringt Vorteile mit sich

In einem zweiten Schritt wandern ab 2023 Teile der Sonax-Produktion nach Oberhausen. „Dort verfügen wir über ausreichend Platz, in Neuburg wird es langsam eng“, beschreibt Technikchef Dr. Karlheinz Schmidt die Situation. Den Umstand, dass das Oberhausener Gelände (14 Hektar) nicht nur von einem Wald, sondern im Südwesten auch von einem acht Meter hohen Hang umgeben ist, haben die Planer berücksichtigt. In das künftige Produktionsgebäude fahren die Lastwagen bei Bedarf direkt ins Obergeschoß hinein.

Öko-Ausgleich, Brandschutz mit Löschwasser, Dämmwänden und Sprinklertechnik sowie eine eigene Kläranlage - die wiederum ins Klärwerk Oberhausen einleitet - vervollständigen das Projekt, ohne Verzögerungen zu verursachen. „Wir bauen schließlich keinen Flughafen“, sagt Firmenchef Manfred Hoffmann.

