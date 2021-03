18:55 Uhr

Neue Theateridee ist wie „ein Sechser im Lotto“ für Neuburg

Wird aus Juliusbräu auch eine Kulturbrauerei? Neben der Auffahrt zur Julius-Brauerei plant das Neuburger Volkstheater jedenfalls den Neubau eines Theaterkomplexes, an dem ein großer Biergarten angeschlossen werden soll.

Plus Die Voranfrage des Neuburger Volkstheatervereins im Bauausschuss fällt auf fruchtbaren Boden und wird auch einstimmig durchgewunken. Allerdings gibt es eine Auflage, die zwingend dauerhaft erfüllt werden muss.

Von Manfred Rinke

Auf „sehr positive Resonanz“ stieß im Bauausschuss das Vorhaben des Volkstheaters, wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling erzählt. Der Verein will, wie berichtet, bei und mit Unterstützung der Julius-Brauerei ein Theaterprojekt mit integriertem, großem Biergarten verwirklichen. Über ein Thema wird sich der Verein nach der einstimmig abgesegneten Voranfrage aber noch intensivere Gedanken machen müssen.

Es geht dabei letztlich um den Kern der Voranfrage: Wird die Stadt externe Stellplätze akzeptieren? Das würde sie, allerdings braucht es eine dauerhafte, sichere Lösung, wo Besucher, die mit dem Auto kommen, im nahen Umfeld ihre Fahrzeuge – es geht um etwa 100 Stellplätze für maximal 400 Theaterbesucher – abstellen können. Die schriftliche Zustimmung der VIB, die Stellplätze auf ihrem Grundstück an der Augsburger Straße (bei der Firma Thimm Packaging System) zur Verfügung stellt, genügt Vekehrsreferent Bernhard Pfahler nicht. Ihm gehe es bei seiner Forderung nicht um den Stellplatzschlüssel. Aber in seinen Augen brauche es da schon etwas „Handfestes“. Einen Pachtvertrag etwa, der eine dauerhafte Regelung sichern würde. Außerdem ließe sich auch auf dem Julius-Gelände noch einiges regeln, um Stellplätze zu generieren. Gebe es eine verlässliche Lösung der Stellplatzfrage, „dann gehe ich jeden Weg mit“, verdeutlicht Pfahler, der das Vorhaben als „super und ganz hervorragend“ einstuft. Persönlich freue sich der Freie-Wähler-Stadtrat aus Feldkirchen bereits auf einen Besuch im Biergarten. „Aber dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad.“

Das Vorhaben des Neuburger Volkstheatervereins als "bestes Beispiel für gelebtes, bürgerliches Engagement"

Mit Blick auf das Modell von Architekt Felix Denzinger, das Stadtheimatpfleger Jörg Hauk im Bauausschuss vorstellte, und die Möglichkeiten, was sich aus der „Kulturbrauerei“ für Neuburg entwickeln könnte, spricht Kulturreferentin Gabriele Kaps von einem „Sechser im Lotto für die Stadt“. Wenn ein Verein so etwas stemmen könne, sei das „ein bestes Beispiel für gelebtes, bürgerliches Engagement“. Die CSU-Stadträtin sieht das Projekt nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zum Stadttheater. Corona habe gezeigt, dass man andere Wege zur Kultur vermitteln müsse, „und warum nicht den Weg übers Bier?“ Mit dem Vorhaben spreche man zudem ein anderes und auch jüngeres Publikum an. Da ließe sich viel daraus entwickeln.

Das Projekt sieht aufgesetzt auf eine verglaste Aula mit kleiner Gastronomie den Theaterneubau vor. In der Verlängerung zur Julius-Brauerei sind Funktionsräume fürs Volkstheater geplant. Dazu gehört auch ein großer Biergarten. Bild: Volkstheater

Aber auch sie ist der Meinung, dass zunächst das Stellplatzproblem langfristig gelöst werden muss, „so blöd das angesichts dieses Geschenks für die Stadt auch klingen mag“. Da gelte es in ihren Augen jetzt Nägel mit Köpfen zu machen. Ein ohnehin schon lang ersehnter Übergang über die Gleise vom Bahnhof und den dortigen Stellplätzen aus nach Feldkirchen wäre für sie „top“. Er würde den Stadtteil besser anschließen und hätte gleichzeitig für Schüler der neuen Paul-Winter-Realschule aus dem Viertel einen Synergieeffekt.

Auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling will das Projekt nicht an Stellplätzen scheitern lassen

Für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist dies ein „altes, sehr wünschenswertes Ziel“. Zum einen aber habe die Vergangenheit gezeigt, wie schwierig sich Verhandlungen mit der Bahn gestalten können. Zum anderen sei auch dies ein Millionenprojekt für die Stadt. „Da muss man sich dann halt entscheiden, welche großen Vorhaben Priorität haben für Neuburg.“ Aber auch der OB ist der festen Überzeugung, dass das Projekt des Volkstheaters nicht an Stellplätzen scheitern darf. Neben der Aufgabe für den Verein, mitzuhelfen, das Stellplatzproblem zu lösen, ließen sich bestimmt auch bei der noch anstehenden Aufstellung des Bebauungsplanes Möglichkeiten finden.

Eine weitere, durchaus mögliche Bodenversiegelung im Umfeld des neuen Theaters wegen dann tagsüber leeren Stellplätzen wäre allerdings nicht nur für den Oberbürgermeister keine gute Lösung. Das möchten auch der Grundstücksbesitzer, die Julius-Brauerei, und der Volkstheaterverein nicht. „Und wir möchten auch keinen Streit mit den Anwohnern in Feldkirchen“, verdeutlicht Vorsitzende Daniela Zimmermann. Dass die Stellplatzfrage schwierig zu lösen sein werde, war den Initiatoren von vornherein bewusst. „Das war auch schon bei der als neue Spielstätte angedachten Schertler-Halle so“, erzählt sie. Deshalb sei man frühzeitig auf die VIB zugegangen und sei auch mit Vertretern von BayWa und Penny-Markt im Gespräch. Die Geschäfte wären zwar von Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. „Aber wir sind ja flexibel und kompromissbereit und könnten den Start unserer Veranstaltungen ja zum Beispiel auf 20.30 Uhr legen.“

Mit dem Theaterprojekt soll nicht zuletzt auch den jungen Menschen in der künftigen Uni-Stadt Neuburg etwas geboten werden

Natürlich hofft der Verein auch auf Unterstützung der Stadt. Schließlich würde das Volkstheater mit dem Millionenprojekt viel für Neuburg tun. Neben einer Veranstaltungshalle könne eine „Kulturbrauerei“ mit all ihren Facetten, die sich daraus ergeben, Neuburg auch als künftiger Uni-Stadt einen Dienst erweisen. „Wir wollen mit dem Projekt auf dem Stand der Zeit bleiben und den jungen Menschen etwas bieten“, verdeutlicht Zimmermann. Gerade deshalb will sie auch noch auf Kinobetreiber Roland Harsch zugehen. „Da lassen sich bestimmt interessante, digitale Angebote entwickeln“, ist sie überzeugt.

Nachdem das Vorhaben lange unter Verschluss gehalten werden konnte, seien nun schon viele Mitglieder darüber informiert worden. Das Echo, so die Vorsitzende, sei bislang überaus positiv. „Die Mitglieder werden ja letztlich auch den Segen für die Umsetzung des Plans geben müssen“, erklärt sie. Sehr gefreut habe sich Daniela Zimmermann, als sie Gründungsmitglied Siegfried Habermeyer vom Vorhaben berichtet habe. „Er sei stolz darauf, dass wir das angehen und steht voll dahinter. Und er weiß, dass wir nichts machen würden, was den Verein in den Ruin treibt“, sagt sie.

Mit Sitzplatzpatenschaften wie im Neuburger Stadttheater könnte das Projekt zum Beispiel gerne gesponsert werden

Auch wenn das Volkstheater nicht zuletzt als „Träger des immatriellen Weltkulturerbes“ für die Finanzierung des Projekts hohe Zuschüsse erwarten darf und auch mit der Bank bereits Gespräche geführt hat: „Es macht nichts, wenn jemand meint, er möchte uns etwas Spenden“, sagt Daniela Zimmermann. Möglich wären in dem Zusammenhang zum Beispiel Sitzplatzpatenschaften, wie es sie auch im Stadttheater gibt.

