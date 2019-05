21.05.2019

Neue Vizepräsidenten an der Hochschule

Cornelia Zehbold und Hans-Joachim Hof folgen auf Michaela Regler und Thomas Doyé

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) hat ab dem Wintersemester 2019/20 zwei neue Vizepräsidenten. Der Hochschulrat der THI wählte Cornelia Zehbold, Professorin für Wirtschaftsinformatik/Informationssysteme, zur Vizepräsidentin für Lehre und Digitalisierung. Zu ihren Aufgaben gehört die Stärkung der digitalen Lehre, unter anderem durch den Aufbau eines Kompetenzzentrums für digitales Lehren und Lernen. Weiter koordiniert sie die Bereiche Studienberatung, Career Service sowie Talentförderung und ist Ansprechpartnerin für die Studierendenvertretung sowie die studentischen Vereine. Zehbold ist seit 2001 Professorin an der THI, wo sie bereits unter anderem Senatsvorsitzende und Frauenbeauftragte der Hochschule war.

Für den Geschäftsbereich „Hochschulausbau und Sonderaufgaben“ wählte der Hochschulrat Hans-Joachim Hof zum Vizepräsidenten. Zu seinen Aufgaben gehört die Unterstützung bei der strategischen Weiterentwicklung der Hochschule, vor allem beim Aufbau neuer Studienfelder mit Bezug zur Digitalisierung. Weiter wird er für zentrale übergreifende Themen wie Entrepreneurship und Gründertum zuständig sein. Hof ist Professor für IT-Sicherheit und seit 2016 an der THI, daneben Präsidiumsmitglied der Gesellschaft für Informatik sowie Vorsitzender des German Chapter of the ACM. Zehnbold und Hof sind Nachfolger von Michaela Regler und Thomas Doyé, die ihr Amt noch bis zum September innehaben.

Im Amt bestätigt wurde Thomas Suchandt, seit 2013 THI-Vizepräsident für Forschung und Transfer. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Umsetzung der Forschungsstrategie der Hochschule, die Koordination zentraler Förderprojekte sowie Transferaktivitäten wie das Projekt „Mensch in Bewegung“. Vor seiner Tätigkeit als Vizepräsident für Forschung und Transfer war Suchandt unter anderem Vizepräsident für Lehre, Studierende und Alumni sowie Dekan der Fakultät Maschinenbau.

THI-Präsident Walter Schober betonte: „Ich freue mich, dass wir mit einem starken Team unsere ’Vision 10000’ umsetzen können. Der Hochschulausbau bis 2030 stellt uns in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen.“ Die Hochschulleitung der THI setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, den drei Vizepräsidenten sowie dem Kanzler. (nr)

