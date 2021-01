13.01.2021

Neue Weibsbilder für 2021

Ute Patel-Mißfeldt hat einen weiteren Kalender gestaltet

Esprit und Charisma vereinen die neuen „Weibsbilder“, die Ute Patel-Mißfeldt gezeichnet hat. Mit zwölf Karikaturen begleitet die Neuburger Künstlerin und Mut-zum-Hut-Initiatorin Menschen durchs Jahr 2021. Der Kalender ist unter dem Titel „Radieschen, du scharfes Lieschen“ erschienen. Wobei er auf reizende Weise Fraulichkeit mit Gemüse, Obst und anderen pikanten Gewächsen vereint.

Erhältlich ist der Kalender (Format DIN A3) im Laden von Isabel Patel Ideenquell in der Rosenstraße 102 in Neuburg. In Zeiten von Pandemie und Lockdown können sich Interessierte auch per E-Mail an isabel-patel@gmx.de wenden. (nr)