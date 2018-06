vor 45 Min.

Neuer Chef am Krankenhaus Schrobenhausen

Jürgen Schopf jetzt auch für die Geriatrie in Neuburg zuständig

Nachdem der bisherige Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Dietmar Eine die Einrichtung offiziell Ende August verlassen wird, wird bereits zum 1. Juli sein Nachfolger eingesetzt. Jürgen Schopf ist Unternehmensberater bei Oberender & Partner, die für den Landkreis eine Potenzialanalyse durchführt, auf deren Grundlage eine Neuausrichtung der beiden Häuser umgesetzt werden soll. Die Aufsichtsräte sowie der Kreistag haben der Berufung von Schopf zugestimmt. Er wird zunächst bis zum 31. Dezember die Geschäfte im Kreiskrankenhaus sowie im Geriatriezentrum leiten. In dieser Zeit soll die Stelle für die Zeit ab dem 1. Januar 2019 ausgeschrieben werden.

Jürgen Schopf folgt auf Matthias Werner, der die Geschäftsführung vorübergehend übernommen hatte und nun wieder in seiner vorherigen Position als Prokurist für das Kreiskrankenhaus und das Geriatriezentrum tätig sein wird, teilt das Landratsamt mit. Die Leitung der Gesundheitseinrichtungen kommt damit in erfahrene Hände. Der 57-jährige Diplom-Verwaltungswirt Schopf hat in seiner beruflichen Laufbahn sowohl kommunale als auch private Krankenhäuser geleitet und dabei verschiedenste Aufgabenstellungen umgesetzt, die von der Umstrukturierung zweier Einrichtungen bis hin zur Steigerung des Geschäftsergebnisses reichten. So war er bereits an den Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim, dem Stadtkrankenhaus Schwabach sowie den Asklepios Kliniken Kandel und Germersheim in leitender Position erfolgreich. Seit Februar 2017 ist der gebürtige Ludwigsburger für Oberender & Partner tätig und leitete zuletzt im Auftrag des Unternehmensberaters bis Mai 2018 das Hohenloher Krankenhaus.

Am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen sowie am Geriatriezentrum Neuburg kann Jürgen Schopf auf seine Erfahrungen aufbauen. Die größten Aufgaben sind dabei, die künftige Neuausrichtung in Richtung Altersmedizin und die Sicherstellung der Grund- und Notfallversorgung voranzutreiben sowie die Wirtschaftlichkeit des Kreiskrankenhauses zu verbessern. Beim Kreiskrankenhaus wird außerdem für das Gebäude selbst über eine Sanierung oder einen Neubau diskutiert. (nr; Foto: Landratsamt)

