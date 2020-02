19.02.2020

Neuer Chef

Andreas Martin Hofmeir ist neuer künstlerischer Leiter der Kabaretttage

Andreas Martin Hofmeir übernimmt die künstlerische Leitung der Ingolstädter Kabaretttage. Damit folgt er auf Walter Haber, der dieses Festival über dreißig Jahre lang organisiert hat. Am Dienstag hat der gebürtige Ingolstädter den Vertrag unterschrieben und auch einige Ideen mitgebracht, wie die Kabaretttage in Zukunft aussehen sollen. Er möchte themenbezogene Abo-Reihen anbieten, „die bekannte Kabarettgrößen mit zu Unrecht unbekannteren Rohdiamanten der Szene verbinden“. Auf diesem Weg hofft er, dass auch weniger bekannte Kabarettisten ihr Publikum finden werden. Dem Musiker schwebt vor, dass künftig etwa 35 bis 40 Veranstaltungen pro Saison angeboten werden. „Wir sollten in dieser Reihe nicht mit Quantität punkten“, sagte Hofmeir bei seiner Vorstellung am Dienstag. Seit dem Rückzug von Walter Haber veranstaltet die Stadt-Tochter IN-Kult die Kabaretttage.

Andreas Martin Hofmeir ist Professor an der Universität Mozarteum Salzburg, war Gründungsmitglied der bayerischen Kult-Band La Brass Banda und ist sowohl als Kabarettist als auch als klassischer Tubist erfolgreich.

Als Kabarettist steht er seit mehr als zwanzig Jahren auf der Bühne, unter anderem als Schauspieler und Texter des Musikkabaretts Star Fours und des Wortkabarett-Ensembles Die Qualkommission. Im Kulturzentrum neun moderiert er seine eigene Kleinkunstshow „Wer dablost’s?”. (nr)