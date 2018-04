vor 36 Min.

Neuer Chefarzt für die Chirurgie

Auf Dr. Eugen Brunner folgt Dr. Achim Wolf

Nach mehr als fünfzehn Dienstjahren an den Kliniken St. Elisabeth geht Dr. Eugen Brunner zum 30. Juni in den Ruhestand. Seine Nachfolge als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie tritt zum 1. Juli Dr. Achim Wolf an, der aktuell noch als Geschäftsführender Oberarzt der chirurgischen Klinik am Klinikum Ingolstadt tätig ist.

Der 51-Jährige ist Spezialist für minimal-invasive „Schlüsselloch-Chirurgie“ sowie insbesondere für Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Nebenniere sowie Hernienoperationen. Weiterhin gehören die onkologische Chirurgie des gesamten Verdauungstraktes (Magen, Dünndarm, Dickdarm und Rektum) sowie alle Arten von so genannten laparoskopischen Operationen wie Anti-Reflux-Operationen des Magens, onkologische Dickdarm-Operationen, Nebennierenentfernungen und Routineeingriffe wie, Entfernung von Gallenblase, Wurmfortsatz und Hernienoperationen zu seinem Behandlungsspektrum.

Wolf promovierte in Heidelberg, war zehn Jahre an der chirurgischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig und schloss zudem einen Masterstudiengang in Gesundheitsmanagement in Ingolstadt erfolgreich ab. (nr)