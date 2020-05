vor 5 Min.

Neuer Experte für den Gewässerschutz

Maximilian Hagn berät nun Landwirte

Maximilian Hagn ist der neue Gewässerschutzberater am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffenhofen. Sein Beratungsgebiet sind die Landkreise Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen.

Maximilian Hagn stammt aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) mit den Betriebszweigen Ackerbau, Hopfenbau, Schweinemast und Biogas. Im vergangenen Jahr beendete er den Masterstudiengang Agrarmanagement an der TU München und startet jetzt an unserem Amt.

Das Ziel der Gewässerschutzberatung ist es, den qualitativ guten Zustand bei den Oberflächen- und Grundwasserkörpern zu erhalten. Einen Beitrag dafür leistet beispielsweise der Anbau von Zwischenfrüchten während der Wintermonate. So wird das Verlustpotential von Stickstoff durch Auswaschung reduziert.

Behördenleiter Christian Wild freut sich über die kompetente Verstärkung, die ein verbessertes und breiteres Beratungsangebot ermöglicht: „Maximilian Hagn ist als Landwirt bestens damit vertraut, welche praxistauglichen Lösungen unsere Landwirte für einen optimierten Gewässerschutz brauchen“, sagt er in einer Pressemitteilung. Hagn wird den landwirtschaftlichen Betrieben zur Seite stehen und ihnen bei der Umsetzung helfen. Eine weitere Aufgabe wird es sein, ein neues Beratungskonzept für die verschiedenen landwirtschaftlichen Kulturen zu erarbeiten und verstärkt Neue Medien als Beratungsinstrumente einzusetzen. (nr)

Der Dienstsitz von Maximilian Hagn ist in Pfaffenhofen, die Telefonnummer lautet 08441/867-1221 oder Email unter der Adresse Maximilian.Hagn@aelf-ph.bayern.de

Themen folgen