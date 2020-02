Neuer Geschäftsführer im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Plus Holger Koch tritt die Nachfolge von Jürgen Schopf in Schrobenhausen an. Die beauftragte Unternehmensberatung hat für den 42-Jährigen eine besondere Mission.

Die Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH bekommt einen neuen Geschäftsführer. Dr. Holger Koch übernimmt Mitte März die Leitung des Hauses in Schrobenhausen sowie im Geriatriezentrum Neuburg. Der promovierte Volkswirt tritt damit die Nachfolge von Jürgen Schopf an, der aus persönlichen Gründen seine Tätigkeit beendet.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Donnerstag Landrat Peter von der Grün ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung für diese Personalie zu stimmen. Mit dem neuen Geschäftsführer an der Spitze führe man die enge Kooperation mit der Oberender AG weiter fort, erklärt der Landkreischef. Wie sein Vorgänger ist Holger Koch bei der auf Gesundheitswesen spezialisierten Münchener Unternehmensberatung beschäftigt. Oberender regelt seit eineinhalb Jahren die Geschäfte der Kreiskrankenhaus GmbH und wurde vom Landkreis mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet. Weil man im abgelaufenen Geschäftsjahr tiefrote Zahlen schrieb, stand Oberender-Vorstand Dr. Thomas Rudolf dem Kreistag Rede und Antwort.

Drei Millionen Euro Defizit beim Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Er schlüsselte das Defizit von über drei Millionen Euro auf. Der Verlust sei auf den dramatischen Einbruch bei der Unfallchirurgie zurückzuführen, so seine Analyse. „Keine Frage, das Ergebnis müsste besser sein. Es ist nicht zufriedenstellend, aber wir sind zuversichtlich.“ Im Vergleich zu Nachbarhäusern stehe Schrobenhausen dank der Geriatrie noch verhältnismäßig gut da. „Sie haben sehr gute Ärzte und wenig Personalfluktuation. Und Sie sind im Wettlauf mit den Wettbewerbern weiter“, sagte Thomas Rudolf.

Schrobenhausen: Nahtloser Übergang beim Geschäftsführer

Er versprach beim Geschäftsführerwechsel einen nahtlosen Übergang, der keine Unsicherheiten aufkommen werden lasse. „Mit Holger Koch setzen wir einen erfahrenen Spezialisten ein.“ Der 42-Jährige stammt aus Fürth, ist verheiratet und Vater zweier kleiner Kinder. Zuletzt sanierte er erfolgreich eine Nürnberger Klinik, war zudem schon in der Medizinsparte bei Siemens und beim damaligen Marktführer Rhön Klinikum AG tätig. „Ich möchte die Zukunft des Kreiskrankenhauses und des Geriatriezentrums mitgestalten und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern“, erklärte der neue Geschäftsführer.

Holger Koch ist seit dem Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers Dietmar Eine im Sommer 2018 der dritte Mann an der Spitze der Gesellschaft. Zur Kreiskrankenhaus GmbH zählen neben dem Haus in Schrobenhausen und der Geriatrie in Neuburg das Kreisalten- und Pflegeheim Steingriff, die Gerontopsychatrische Pflege, die Klinik-Service-SOB GmbH sowie das Medizinische Zentrum SOB MVZ. Insgesamt sind dort 505 Mitarbeiter beschäftigt.