vor 44 Min.

Neuer Kapellmeister in Eichstätt

Manfred Faig folgt auf Christian Heiß

Manfred Faig (55) wird neuer Domkapellmeister und Leiter der Stabsstelle Amt für Kirchenmusik der Diözese Eichstätt. Das teilt das Bistum mit. Faig übernimmt zum 1. Januar 2020 die bisherigen Aufgaben von Christian Heiß, der zu den Regensburger Domspatzen wechselt. Vom 1. September bis Jahresende betreut Bastian Fuchs, Assistent des Domkapellmeisters, die Chöre der Eichstätter Dommusik.

Wie Heiß erhielt auch der gebürtige Köschinger Faig seine erste musikalische Ausbildung am Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen. Nach dem Abitur studierte er Kirchenmusik am Richard-Strauss-Konservatorium und an der Hochschule für Musik und Theater München. Studien in den Fächern Klavier und Orgel am Salzburger Mozarteum sowie Meisterkurse bei den Professoren Daniel Roth (Orgel) und Eric Ericson (Chorleitung) rundeten die Ausbildung ab. Seit Januar 1997 ist Manfred Faig als Regionalkantor und Leiter der Fachstelle für Kirchenmusik in Koblenz im Bistum Trier tätig. (nr)

