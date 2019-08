vor 57 Min.

Neuer Pfarrer: Aus Niedersachsen zur Apostelkirche

Jens Hauschild übernimmt ab dem 1. Oktober die Pfarrstelle in der Apostelkirche. Warum ihm Neuburg nicht fremd ist und worauf er sich am meisten freut.

Von Fabian Kluge

Konstanz suchte man die vergangenen zwei Jahre in der Neuburger Apostelkirche vergeblich. Bis auf ein kurzes Gastspiel von Pfarrer Andreas Neumerkel stand die Gemeinde ohne festes Oberhaupt da. Zwar übernahm Jürgen Bogenreuther die Vertretung und die Gemeindemitglieder halfen ehrenamtlich aus, um die Vakanz aufzufangen. Eine Dauerlösung konnte so allerdings nicht aussehen, da waren sich die Beteiligten einig. Am 1. Oktober scheint nun wieder Konstanz in die Apostelkirche einzukehren.

Jens Hauschild heißt der Neue, er ist 60 Jahre alt und kommt gebürtig aus der Hansestadt Lübeck. Das scheint zunächst weit weg zu sein vom oberbayrischen Neuburg. Doch die Stadt kennt er sehr gut: „Ich war viele Jahre in der Militärseelsorge in Ingolstadt und München tätig.“ Dass Hauschild nach sechs Jahren im niedersächsischen Sülbeck nun wieder in den Süden wollte, hat einen einfachen Grund. „Meine Kinder wohnen in Vohburg und Gaimersheim, jetzt sind die Enkel da. Darum war der Gedanke recht schön, wieder zurückzukehren.“

Pfarrer Hauschild über Neuburg: „Es ist eine tolle Stadt“

Auch die Apostelkirche selbst kennt der 60-Jährige gut. Als er Anfang der 2000er Jahre Militärpfarrer war, hat er zeitweise in Neuburg und dem Gotteshaus ausgeholfen. „Es ist eine tolle Stadt – immerhin wechsle ich deshalb jetzt die Landeskirche.“ Und das hat für ihn weitreichende Folgen: Denn Hauschild war nicht nur Pastor in Sülbeck, sondern auch mit einigen Aufgaben innerhalb der Landeskirche betraut. Das endet mit dem Wechsel nach Neuburg.

In seiner neuen Heimat freut sich Hauschild besonders auf die Menschen. „Es ist eine lebendige Gemeinde mit vielen Ehrenamtlichen. Bewundernswert, wie gut die Gemeinde in den vergangenen zwei Jahren trotz der vakanten Stelle gearbeitet und zusammengehalten hat.“

Pfarrer Hauschild wünscht sich in der Apostelkirche lebendige Gottesdienste

In Neuburg wünscht er sich lebendige Gottesdienste. Konkrete Pläne, ob er in der Gemeinde etwas verändern möchte, hat er noch nicht: „Das wäre vermessen. Man sollte den Menschen nichts vorschreiben, sondern sie erst kennenlernen und mit ihnen den Weg gemeinsam gehen“, sagt er.

Jens Hauschild wird neuer Pfarrer in der Apostelkirche. Bild: Hauschild

Hauschilds Weg zum Pfarrer hat sich früh abgezeichnet: Er ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, sein Vater war zudem Vorsitzender des Kirchenvorstands. Schon seit der Jugend engagierte sich Hauschild in der Gemeinde. Spätestens seit seiner Konfirmation wollte er Pfarrer werden. Nach einem Studium in Hamburg und München war der 60-Jährige auch Missionar in Papua Neuguinea. Später zog er mit seiner Familie sogar nach Namibia, um dort als Pfarrer tätig zu sein. „Diese Zeit hat mich schon sehr geprägt. Man lernt eine andere Sprache, andere Kulturen kennen. Man gewinnt einen Blick, der über den Tellerrand hinausgeht, und merkt, dass die Kirche viel größer ist als Bayern oder Deutschland“, sagt er heute.

Neuer Pfarrer in der Apostelkirche: Hauschild liebt die Natur

Wenn Hauschild über seinen Beruf spricht, gerät er ins Schwärmen. Die Arbeit sei nicht nur abwechslungsreich, sondern er versuche auch nahbar zu sein. „Ich besuche sehr gerne Menschen im Krankenhaus oder im Altenheim. Ich bin da sehr aufgeschlossen.“ Außerdem sei es schön, Menschen sowohl in der Freude – beispielsweise bei einer Taufe – als auch in der Trauer zu begleiten. „Es ist wunderbar, dass ich das, woran ich selbst glaube, verkündigen darf.“

Hält Hauschild nicht gerade Gottesdienste oder ist kirchlich unterwegs, geht er in die Natur – oft auch mit dem Fahrrad. Außerdem musiziert er mit seiner Gitarre oder singt in Chören. Urlaub macht Hauschild vor allem in Italien oder in Namibia. Doch an Urlaub ist derzeit nicht zu denken: Nach seinem Abschied am 8. September aus Sülbeck steht der Umzug nach Bayern an. Am 13. Oktober um 16 Uhr können ihn dann die Besucher der Apostelkirche persönlich kennenlernen.

