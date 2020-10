vor 19 Min.

Neues Angebot für Alleinerziehende

„Wir2“ soll Eltern im Umgang helfen

Von Elena Winterhalter

In seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag im Kolpinghaus brachte der Jugendhilfeausschuss ein neues Angebot zur Familienbildung auf den Weg. Das Bindungstraining „Wir2“ richtet sich an alleinerziehende Elternteile mit dem Ziel, die alleinerziehende Person bei der Wiederherstellung der elterlichen Kommunikations- und Bindungsfähigkeit zu unterstützen. Das Programm teilt sich in vier Module ein und sieht 20 Gruppentreffen je 90 Minuten vor. Die Kosten für das Angebot belaufen sich im ersten Jahr auf rund 2200 Euro, wobei die größten Teile auf die Ausbildung der Gruppenleiter und die Kinderbetreuung entfallen. Die Barmer Krankenkasse unterstützt 30 Kommunen bei der Installation des Bindungsprogrammes mit 60 Prozent der Gesamtkosten im ersten Jahr. Der Jugendhilfeausschuss gab mit seinem einstimmigen Beschluss für das Programm der Verwaltung den Auftrag, sich um die Förderung zu bemühen. Allerdings machten mehrere Ausschussmitglieder klar, dass die Kosten selbst ohne die Anschubfinanzierung tragbar und sinnvoll investiert seien.

Alleinerziehende Elternteile sind durch Herausforderungen wie finanzielle Nöte und alleinige Verantwortung einem höheren Risiko für psychische Erkrankungen ausgesetzt. Das Programm „Wir2“ soll daher auch präventiven Charakter haben und die Familien unterstützen.

