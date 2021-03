vor 21 Min.

Neues Angebot in Neuburg: So zahlt man Parkgebühren mit dem Smartphone

Ab sofort können Autofahrer in Neuburg die Kosten für ihren Parkplatz auch per Handy begleichen. In Kürze soll das auch in Tiefgaragen möglich sein. So funktioniert das neue Angebot.

Ab sofort können Autofahrer in Neuburg auf allen kostenpflichtigen oberirdischen Parkflächen ihre Parkscheine mit dem Smartphone lösen. Die klassische Münzzahlung bleibt erhalten, wird aber durch die moderne und praktische Alternative ergänzt, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Digitales Handyparken ermöglicht demnach flexible Parkzeitverlängerungen und hilft dank minutengenauer Abrechnung beim Gebührensparen. Das in Kooperation mit dem renommierten Unternehmen Parkster verwirklichte Projekt soll ab dem 1. Juli auch in den städtischen Tiefgaragen zum Einsatz kommen.

Neuburg: Parkgebühren mit dem Handy zahlen

Das Vorhaben geht zurück auf einen Antrag von Stadtrat Matthias Enghuber. Er hatte im Juli vergangenen Jahres den Antrag zur Einführung eines bargeldlosen Zahlsystems für Parkgebühren gestellt. Das Ordnungsamt beschäftigte sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Thema und so konnte schon Ende September der Grundsatzbeschluss im Bauausschuss gefasst werden.

Voraussetzung für das Lösen eines digitalen Parkscheins ist die Parkster-App auf dem Smartphone. Die App ist für Android-Endgeräte auf Google Play sowie für das iPhone im App-Store kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang gibt der Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App auf seinem Smartphone ein. Die gewählte Parkzeit kann dann ganz einfach mit Handy im Rahmen der Höchstparkdauer verlängert werden. Wer also länger shoppen oder im Cafè sitzen bleiben möchte beziehungsweise es im Wartezimmer beim Arzt länger dauert, kann jederzeit mobil verlängern.

Parkgebühren mit dem Smartphone zahlen: So funktioniert das neue Angebot in Neuburg

Kehrt der Autofahrer früher zu seinem Fahrzeug zurück, beendet er den digitalen Parkschein vorzeitig und spart so unnötige Gebühren. Die bekannte Semmeltaste mit einer Gratisparkzeit von 45 Minuten sowie die dreistündige Himmelblau-Gratiszeit am Samstag bleibt beim Smartphone-Parken wirksam.

„Mit der Einführung der digitalen Parkscheine schaffen wir eine zeitgemäße Alternative zum Bargeld“ betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und ergänzt: „Nicht zuletzt als Vorsitzender des Stadtmarketingvereins ist es mir wichtig, dass wir alles für noch mehr Kundenfreundlichkeit und Serviceorientierung tun.“ Initiator und Stadtrat Matthias Enghuber sowie Verkehrsreferent Bernhard Pfahler freuen sich ebenfalls über die deutliche Verbesserung und danken dem Team des Ordnungsamtes für die rasche und kompetente Umsetzung.

Parkgebühren per Handy zahlen: Autofahrer in Neuburg müssen nicht mehr zahlen

Es wird klargestellt, dass mit der Nutzung der Parkster-App keine höheren Parktarife anfallen. Autofahrer, die das Angebot nutzen möchten, laden sich zunächst die App auf ihr Handy. Dabei ist die Eingabe sensibler Kontodaten nicht erforderlich. Bezahlt wird wahlweise auf Rechnung oder mit Kreditkarte. Damit alles exakt nachvollzogen werden kann, gibt es von Parkster eine monatliche Rechnung, die detailliert alle Parkvorgänge auflistet.

Selbstverständlich wird auch das Smartphone-Parken von der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrolliert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die digitalen Parkscheine in Echtzeit einsehen.

Momentan werden die Tiefgaragen der Stadtwerke mit notwendiger Zusatztechnik versehen, damit künftig auch dort das bequeme und münzgeldlose Parken möglich ist. Voraussichtlich zum 1. Juli soll es dann auch auf den unterirdischen Parkflächen möglich sein. (nr)

