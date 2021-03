vor 2 Min.

Neues Baugebiet bei Ingolstadt: Die grünen Dächer von Etting

Ökologisch und nachhaltig: So könnten die Häuser einmal ausschauen, die im Baugebiet in Etting entstehen.

Nachhaltig und ganz anders soll ein neues Baugebiet in Ingolstadt-Etting werden. Es wird dort kleine Grundstücke, viele Bäume und bepflanzte Dächer geben.

Grün, nachhaltig und zukunftsfähig – so sollen die Menschen eines Tages im Ettinger Baugebiet Steinbuckl wohnen. In der kommenden Woche wird der Ingolstädter Stadtrat über den Bebauungsplan abstimmen, der sich in vielen Aspekten von anderen Wohngebieten unterscheidet, von einem „besonderen Wohngebiet“ spricht die Stadt Ingolstadt deshalb. Im Fokus steht die Nachhaltigkeit. Gebaut wird auf kleinen Grundstücken und Dächer müssen begrünt werden.

Die dörfliche Struktur von Etting soll zwar berücksichtigt werden, heißt es vonseiten des Stadtplanungsamts. Es werden aber nicht nur Einfamilienhäuser entstehen, sondern auch Doppel- und Reihenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser.

Ingolstädter Stadtrat berät über Baugebiet in Etting

Der Bau von Einfamilienhäusern ist gerade auch in der letzten Zeit verstärkt in die Kritik geraten: Sie bieten nur für verhältnismäßig wenige Menschen Wohnraum, verbrauchen aber im Gegenzug viele Erschließungs- und Grundstücksflächen. Und letztendlich sind sie gerade in Gegenden mit hohen Grundstückspreisen nur für sehr wenige Menschen erschwinglich.

Nichtsdestotrotz sollen sich Menschen in Etting den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen können. So sind die einzelnen Grundstücke am Ortsrand des Ingolstädter Stadtteils ziemlich klein, gerade einmal rund 380 Quadratmeter. Vorgesehen sind deshalb sogenannte Stadthäuser, bei denen der sonst vorgeschriebene Abstand zum Nachbargrundstück nicht mehr eingehalten werden muss. Oft nicht genutzte Flächen entfallen, erhalten bleibt aber ein Garten. „Es entsteht eine günstige Kosten-Nutzen-Relation bezüglich Grundstückskosten und gut nutzbarer Fläche“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Vorgesehen sind zweigeschossige Gebäude mit Staffelgeschoss, so dass die Dachterrassen der Häuser sich auf die freie Landschaft richten.

Bauplätze rund um Ingolstadt sind heiß begehrt

Beim neuen Wohngebiet soll es sich um ein Areal der kurzen Wege handeln. Im Zentrum des Steinbuckls entsteht ein „Grünes Herz“. Dieser Platz mit vielen Bäumen soll, so die Hoffnung der Stadtplaner, zum Treffpunkt der Bewohner werden, wo eines Tages auch Feste und Flohmärkte stattfinden. Direkt dort liegt ein geplanter Supermarkt, der aus Gründen der Nachhaltigkeit mit Wohnungen überbaut werden soll.

Für das Baugebiet musste zudem ein spezielles Entwässerungskonzept entwickelt werden. So werden entlang der Straßen bepflanzte Retensionsflächen angelegt, in die der Regen fließt, ehe er sich in einem großes Regenrückhaltebecken sammelt und von dort in den Güßgraben geleitet wird. Ein weiterer Punkt in Sachen Nachhaltigkeit betrifft die Dächer. Es werden flächendeckend Gründächer festgesetzt, um möglichst viel Verdunstungsfläche zu schaffen. So müssen alle Dächer ab einer Fläche von 15 Quadratmetern ausnahmslos begrünt werden. Dacheindeckungen aus Kupfer, Blei und Zink sind verboten, um die Fischpopulation im nahen Güßgraben nicht zu gefährden.

Im Ettinger Wohngebiet soll ein "grünes Herz" entstehen

Das Baugebiet wird außerdem von einer rund 1,3 Hektar großen Streuobstwiese eingefasst. Zudem wird den Grundstückseigentümern vorgeschrieben, dass sie auf ihrem Areal Bäume anpflanzen müssen. Dazu ist zusammen mit externen Fachplanern und dem städtischen Garten- und Umweltamt ist ein Bepflanzungskonzept erarbeitet worden, das dafür sorgen soll, dass geschützte Arten im Umfeld des künftigen Baugebiets einen Brut- und Lebensraum haben. Aufgrund der Besonderheiten des Gebietes hat das Stadtplanungsamt ein Gestaltungshandbuch entwickelt, das den zukünftigen Bauherren Hilfestellungen an die Hand gibt. Das Handbuch ist im Stadtplanungsamt erhältlich. Außerdem kann es im Internet heruntergeladen werden.

