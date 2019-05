15.05.2019

Neues Kommandanten-Duo in Seiboldsdorf

Neben Stefan Karmann gibt jetzt Philipp Stegmeir den Ton in der Freiwilligen Feuerwehr an

Von Doris Bednarz

Bei der Feuerwehr Seiboldsdorf gibt ein neues Kommandanten-Duo den Ton an. Stefan Karmann, der als Kommandant wiedergewählt wurde, wird ab sofort von Philipp Stegmeier unterstützt. Der bisherige stellvertretende Kommandant Christian Braun hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Fünf Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften standen ebenfalls auf dem Programm. Zu einem beeindruckenden Jubiläum gratulierte Vorsitzender Martin Braun Anton Heckl, der seit 50 Jahren Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Seiboldsdorf ist. Runde Jubiläen feierten auch Franz Habermayr, Konrad Schütz und Günter Meier (40 Jahre Mitglied) sowie Andreas Habermayr (25 Jahre), die neben den obligatorischen Urkunden ihre Anstecknadeln in Empfang nahmen.

Über die Einsätze, Übungen und Lehrgänge im vergangenen Jahr informierte Kommandant Stefan Karmann die Mitglieder. Zu Beginn des Jahres fand ein Schulungsabend zum Thema Unfallverhütungsvorschriften statt, den Peter Zwanzig aus Neuburg hielt. Im September übernahmen die Seiboldsdorfer Feuerwehrleute bei der Großübung in Hollenbach die Wasserversorgung. Am Wissenstest in Ehekirchen nahmen Sophia Appel, Julia Maurer, Leonie Spenninger, Sebastian Rehm, Alina Bernhut und Simone Neumair teil. Im November startete die modulare Trupp-Ausbildung, die Christoph Medele, Thomas Leidl und Tobias Neumair absolvierten. Einen besonders tragischen Einsatz hatten die Seiboldsdorfer Feuerwehrleute Anfang dieses Jahres, als sie zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Ehekirchen und Rohrenfels ausrücken mussten.

Schriftführer Franz Habermayr ließ das vergangene Jahr und die gesellschaftlichen Aktivitäten Revue passieren. Im April trafen sich die Kameraden zum traditionellen Maibaumaufstellen. Der zuvor gefällte und nach Seiboldsdorf transportierte Baum wurde gemeinsam geschmückt und dank der vielen Helfer innerhalb kürzester Zeit aufgerichtet. Zahlreich vertreten war die Feuerwehr Seiboldsdorf auch beim Festzug und der sich anschließenden Floriansmesse in Buch.

Ihr 140-jähriges Bestehen feierte die Feuerwehr Seiboldsdorf am 14. und 15. Juli vergangenen Jahres. Wie jedes Jahr lud der Verein im Oktober zum Steckerlfisch-Essen ein. Der aktuelle Mitgliederstand beträgt derzeit 71 Personen.

