vor 52 Min.

Neues Programm der VHS Neuburg: Da ist für jeden Geschmack was dabei

Plus Die Volkshochschule Neuburg hat ihr Frühjahr-/Sommerprogramm herausgebracht. 534 Kurse werden darin angeboten. Welche neuen Angebote es gibt und wie flexibel die VHS auf coronabedingte Veränderungen reagiert.

Von Claudia Stegmann

Ein Kochkurs mit Frühstücksrezepten aus der ganzen Welt. Ein Malkurs nach dem Vorbild von Bob Ross. Ein Do-it-yourself-Workshop zum Herstellen von Haushalts- und Drogerieartikeln. Ein Yogakurs für Männer. Das neue Programm der Volkshochschule Neuburg gibt sich optimistisch und bietet einen bunten Strauß an Kursen, Vorträgen und Veranstaltungen an. Satte 534 Angebote stehen für das Frühjahr/Sommerprogramm zur Auswahl und machen Lust, nach Wochen des Stillstands endlich wieder aktiv werden zu dürfen. Die ersten Kurse starten Ende Februar, Anmeldungen sind ab Montag möglich.

Das neue Semester startet in eine ungewisse Zeit. Noch bis Mitte Februar dauert der Lockdown, eine Verlängerung gilt derzeit als ziemlich sicher. Vor allem für den Freizeitbereich dürfte es noch eine Weile dauern, ehe Lockerungen in Aussicht gestellt werden. „Doch wir blicken optimistisch in die Zukunft“, sagt VHS-Geschäftsführerin Christa Jerominek-Mundil.

Yoga geht immer. Diese Kurse laufen auch online sehr gut. Bild: dpa

VHS Neuburg bietet 140 Kurse an, die auch online machbar sind

140 Kurse – und damit doppelt so viele als noch im Herbst-/Winterprogramm – wurden von vorne herein so konzipiert, dass sie im Präsenz- als auch im Onlinemodus durchgeführt werden können. Das macht die Planung sowohl für Teilnehmer als auch Kursleiter einfacher. Im Gegensatz dazu müssen Kurse, die coronabedingt nicht stattfinden können, verschoben werden. „Teilnehmer, denen der neue Termin dann nicht passt, können ihren Kurs selbstverständlich stornieren“, betont Christa Jerominek-Mundil.

95 neue Kurse bietet die VHS im kommenden Halbjahr an. Darunter sind Malkurse, in denen Bilder entstehen, wie sie einst „Wuschelkopf“ Bob Ross in seiner Sendung „The Joy of Painting“ zwischen 1983 und 1994 zeigte. Die Teilnehmer werden eine Berglandschaft, einen Wasserfall im Wald oder Blumen mit hoffentlich derselben hingebungsvollen Art auf die Leinwand bringen, wie es der Amerikaner getan hat. Entspannung verspricht auch das Augen-Qi Gong, mit dem Sehschwächen, Kurz- und Weitsichtigkeit oder trockene Augen positiv beeinflusst werden können. Neu ist auch der Kurs „Faszienyoga und Rollmassage nach Liebscher und Bracht“, in dem durch intensive Dehnungs- und Kräftigungsübungen Verspannungen im Körper gelöst werden sollen. Bei einer Schnupperstunde im Vorfeld können sich Teilnehmer erst einmal über das Training informieren.

„It’s so easy!“, hätte Bob Ross mit seiner sanften Stimme gesagt, während er Tannenzweig um Tannenzweig mit seinem Pinsel getupft hätte. An der Neuburger VHS lernen Teilnehmer, wie das funktioniert. Bild: Ingeborg Anderson

Viele Sportkurse an der Volkshochschule Neuburg finden draußen statt

Viele Sportkurse wurden darauf ausgerichtet, dass sie im Freien stattfinden. So findet das Smovey-Training ausschließlich auf dem Parkplatz des TSV-Geländes statt – und zwar bei jedem Wetter. Yogakurse können dagegen auch online abgehalten werden. „Das läuft super“, hat Christa Jerominek-Mundil die Erfahrungen gemacht.

Zu den beliebtesten Angeboten an der VHS zählen neben dem Sportprogramm auch die Kochkurse. Die mussten im vergangenen Semester coronabedingt komplett ausfallen. Deshalb dürfte es einen entsprechenden Nachholbedarf geben. Auch Christa Jerominek-Mundil hat für sich bzw. ihren Mann schon den passenden Kurs gefunden: „Liebesgrüße aus der Küche“ lautet er. Das Konzept: Die Männer bereiten ein Vier-Gänge-Menü zu, zum Essen dürfen die Partnerinnen dann dazu kommen. Kochabende für Singles, Senioren oder junge Leute bis 25 sind ebenso neu im Programm wie Kurse für Veganer und Menschen, die kein Gluten vertragen.

Männer an den Herd: Auch Kochkurse zu den verschiedensten Themen gibt es im neuen Programm. Bild: Ulrike Jochum

Die VHS Neuburg bietet auch Kurse in Karlshuld und Oberhausen an

172 Seiten umfasst das aktuelle Programm in der Druckversion. Und trotzdem sind dort nicht alle Kurse aufgelistet. Etliche fehlen, wie etwa jene von Michael Rappenglück. Er ist promovierter Astronom und wird in unterschiedlichen Kursen den Sternenhimmel erklären und der Frage nachgehen, ob es extraterrestrisches Leben gibt.

Die Volkshochschule Neuburg ist in den kommenden Monaten auch wieder mit ausgewählten Kursen in verschiedenen Gemeinden vertreten. Allerdings sind es coronabedingt weniger als sonst. Nur in Oberhausen, Karlshuld und Karlskron finden Kurse statt.

Interessierte können sich für die Kurse per Mail (info@vhsneuburg.de), über die Homepage oder telefonisch unter 08431/9119 anmelden. Da die VHS derzeit geschlossen ist, ist eine Anmeldung vor Ort nicht möglich. Das Programm gibt es online unter www.vhsneuburg.de oder als gedruckte Broschüre. Dieses liegt unter anderem bei Sparkassen und Banken, in Rathäusern, bei der Tourist-Info, im Bücherturm, in vielen Geschäften oder bei der VHS vor der Türe aus.

Themen folgen