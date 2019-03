18.03.2019

Neues Programm im Altstadttheater

Von schaurig bis lustig

Das Ingolstädter Altstadttheater präsentiert sein neues Programm von April bis Juni.

Im Endspurt zur Sommerpause hin zeigt das Theater noch einmal alle Höhepunkte der Spielzeit: Ab April gibt es neue Termine der bisher stets ausverkauften Eigenproduktion „Die Tanzstunde“, außerdem werden die düster-spannende Inszenierung „Frankenstein“, die Schauerkomödie „Oh Edgar, mein Edgar“, der Kurt Tucholsky-Abend „Wo kommen die Löcher im Käse her?“ und der Klassiker „Hinterkaifeck“ noch einmal zu sehen sein.

Neben den diversen Eigenproduktionen gibt es im Ingolstädter Altstadttheater auch einige Gastspiele. Los geht es am 5. April mit einem Konzert von „Coconami“ – ungewöhnliche Instrumente und japanisch-bayerische Songs sind ihr Markenzeichen. Am 12. April geht es mit dem CD-Release-Konzert der Ska-Pop-Band „The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra“ direkt musikalisch weiter. Außerdem wird es am Gründonnerstag noch einen heiteren Oster-Abend mit dem Titel „Wie war das noch an Ostern?“ geben.

Am 9. Mai sind die Literaturtage Ingolstadt mit „Robert Stadlober liest Richard Fariña“ zu Gast und der amüsante Musicalabend „Einsam, Zweisam“ ist am 11. Mai zu sehen. Nach bisher bereits zwei restlos ausverkauften Konzerten stehen „The Funny Valentines“ am 17. Mai erneut auf der Bühne des Altstadttheaters und am 23. Mai tritt der Kofelgschroa-Frontmann Maxi Pongratz erstmals solo in Ingolstadt auf.

Das letzte Gastspiel im Mai wird der Klavierkünstler und Stimmenimitator André Hartmann am 26. Mai präsentieren. Der Juni startet mit dem Quiz-Abend „Brot & Spiele“ am 1. Juni und am 14. Juni können sich die Zuschauer auf die Prä-Urlaubs-Sommer Show „Endlich Ferien“ mit Jens Rohrer & Gästen freuen. (nr)

Weitere Informationen zu den einzelnen Stücken gibt es im Internet unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater

