Neues Projekt: Eltern geben Erziehungstipps für Eltern

Im Landkreis wird nächstes Jahr der „Elterntalk“ eingeführt. In den Gesprächsrunden tauschen sich Eltern über die Erziehung ihrer Kinder aus.

Von Claudia Stegmann

Wie lange darf ein Zwölfjähriger Playstation spielen, bevor es „ungesund“ wird? In welchem Alter darf ein Kind ein eigenes Smartphone besitzen? Und muss es dann gleich das neueste Modell sein, weil angeblich „alle in der Klasse“ ein solches haben? Wie sollten sich Eltern verhalten, wenn ihr 13-jähriger Sprössling raucht und die 14-jährige Tochter betrunken von der Geburtstagsfeier nach Hause kommt? Fragen wie diese können Eltern nächstes Jahr mit gleichgesinnten Eltern diskutieren. Eltern geben Eltern Tipps – so lautet das Konzept des „Elterntalk“, einem Projekt der Aktion Jugendschutz der Landesarbeitsstelle Bayern. Bayernweit beteiligen sich bereits 46 Landkreise und kreisfreie Städte daran, darunter auch Pfaffenhofen und Ingolstadt. Ab 1. Januar 2020, so haben es die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag entschieden, steigt nun auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit ein.

Die Moderation der Elterntalk-Runden übernehmen Mütter und Väter

„Elterntalk“ richtet sich an alle Eltern mit Kindern bis 14 Jahre, die Anliegen und Fragen rund um die Erziehung ihrer Kinder haben. Dazu laden Mütter und Väter andere Eltern zu sich nach Hause ein, wo sie sich über ein Thema austauschen können, das zuvor vereinbart wurde. Die Gesprächsrunden werden von anderen Vätern und Müttern moderiert, da Eltern Experten in eigener Sache sind, so die Philosophie von „Elterntalk“. Diese werden im Vorfeld auf ihre Moderationsaufgaben vorbereitet, zu denen es auch gehört, den Kontakt zu Gastgebern und Eltern herzustellen und den Treffen eine Struktur zu geben. Etwa zwei Stunden dauern die Zusammenkünfte und können auf Wunsch auch in anderen Sprachen abgehalten werden.

Für die Eltern sind die Treffen kostenlos, denn die Kosten übernimmt der Landkreis. Nach Abzug von Fördermitteln kostet das Angebot knapp 10.000 Euro jährlich. Das meiste Geld fließt in das Gehalt einer pädagogisch ausgebildeten Fachkraft, die die Moderatoren akquiriert, schult und begleitet. Dazu kommen Aufwandsentschädigungen für die Moderatoren (40 Euro pro Gesprächsrunde), Geschenke für die Gastgeber (15 Euro pro Talk) sowie Fortbildungs- und Bewirtungskosten.

Wer sich für eine Teilnahme am Elterntalk interessiert, kann sich an das Jugendamt wenden, per Mail an jugendamt@lra-nd-sob.de oder telefonisch unter 08431/57-278.

