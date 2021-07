Treff für Menschen mit Behinderung startet nächste Woche

Am 7. Juli wird in Oberhausen der Startschuss für „Handicap? Na und!“ gegeben

Ganze acht Monate mussten Margit Kugler von der Familien- und Seniorenhilfe Oberhausen und Roland Weigl warten, ehe sie ihr Projekt „Handicap? Na und!“ starten konnten. Die Auftaktveranstaltung findet nun am Mittwoch, 7. Juli, von 14.30 bis 17.00 Uhr im Bürgersaal der Lebensräume „Jung und Alt“ in Oberhausen statt. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Handicap, die sich im zweiwöchigen Rhythmus ungezwungen bei Kaffee und Kuchen austauschen oder einfach nur zur netten Unterhaltung treffen.

Die Idee dazu stammt von Roland Weigl aus Burgheim, der sich nach einem Schlaganfall überaus mühevoll in das Leben zurückgekämpft hat. Seine Erfahrungen will er nun mit anderen Betroffenen teilen. Eine engagierte Unterstützerin fand Weigl in Burgheims 3. Bürgermeisterin Margit Kugler. Sie arbeitet für den Oberhausener Verein Familien- und Lebenshilfe, der zugleich als Träger des Projektes fungiert.

Um Betreuung soll es bei dieser Initiative grundsätzlich nicht gehen. „Handicap? Na und!“ soll einen reinen Begegnungscharakter haben. Als Motto dazu haben Margit Kugler und Roland Weigl „Raus aus den eigenen vier Wänden, rein ins Vergnügen“ ausgegeben. Als Abwechslung zum Alltag planen die Initiatoren beispielsweise Vorträge oder kleine Ausflüge in Absprache mit den Teilnehmern. Das Projekt spricht Menschen aus den Gemeinden Burgheim, Oberhausen, Rohrenfels und Rennertshofen an. Aber auch überregional fiel die Aktion auf fruchtbaren Boden. Die „GlücksSpirale“ fördert den offenen Treff „Handicap? Na und!“.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08431/6406719 oder unter www.fsh-oberhausen.de. (pm)