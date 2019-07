09:35 Uhr

Neupriester Florian Stadlmayr feierte seine Nachprimiz in Burgheim

Neupriester Florian Stadlmayr am Altar mit Dekan Werner Dippel (rechts) und Kaplan P. Jith Joy (links).

Florian Stadlmayr stammt aus Sandizell, feierte aber jetzt in Burgheim seine Nachprimiz.

Der aus Sandizell stammende Neupriester Florian Stadlmayr zelebrierte am Freitag eine Nachprimiz in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian in Burgheim.

Im Festgottesdienst ging er in der Predigt auf seinen Primizspruch „Gott unter uns im Gewand des Menschen“ ein, der aus dem Lied im Gotteslob Nummer 763 stammt. Er rief dazu auf, in jedem Menschen Gott zu suchen und zu finden. Musikalisch wurde die Nachprimiz von Organist Franziskus Wawrzik aus Rain und der Solosängerin Gabriele Demuth mitgestaltet. Am Ende erteilte der Primiziant jedem den Einzelprimizsegen. (nr)

