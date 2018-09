vor 42 Min.

Nicht alles angekreuzt

Frau verschweigt Sektenzugehörigkeit

Neuburg Weil eine 47-Jährige aus einer Landkreisgemeinde ihre Sektenzugehörigkeit auf ihrem Einbürgerungsbogen verschwiegen hat, musste sie gestern vor Gericht erscheinen. Die Frau wurde wegen eines Vergehens nach dem Strafangehörigkeitsgesetz angeklagt.

Im Februar 2014 hatte die 47-Jährige, die damals schwanger war, ihre Einbürgerung nach Deutschland beim Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen beantragt. „Ich hatte schon zuhause Formulare ausgefüllt und auf dem Amt bekam ich noch einen Stapel Papiere mit vielen Seiten zum Ausfüllen“, erklärte die Angeklagte. In den Fragebogen wurde unter anderem auch speziell nach der Zugehörigkeit zu jener Bewegung gefragt. Doch das verneinte die Frau, obwohl sie von 2002 bis 2007 Grundkurse bei dieser religiösen Bewegung besucht hatte und seit 2002 als Mitglied geführt wurde. Erst im März 2018 war die Frau formal aus der Sekte ausgetreten. „Mir war in dem Moment nicht bewusst, was das bedeutet“, rechtfertigte die 47-Jährige ihr Kreuzchen in der falschen Spalte. Sie habe schon seit einigen Jahren vor dem Einbürgerungsantrag nichts mehr mit dieser Organisation zu tun gehabt, obwohl ihr Mann noch 2011 einen Familienbeitrag überwiesen habe. Zudem sei sie sehr froh, dass sie seit ihrem Wohnungswechsel nicht mehr mit Briefen, E-Mails und Hausbesuchen belästigt werde.

Dass seine Mandantin falsche Angaben beim Landratsamt gemacht hatte, bestritt Verteidiger Stefan Franke dennoch nicht. Richter Marius Lindig und Staatsanwältin Vera Stoll konnten sich jedoch nach den Ausführungen der Angeklagten eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldbuße von 1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation vorstellen. Die Frau und ihr Anwalt nahmen den Vorschlag an. (jostal)

Themen Folgen