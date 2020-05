Nicht in alte Rollenbilder verfallen!

Plus So wichtig wie eine ausgewogene Ernährung für den einzelnen Menschen ist, so wichtig ist eine gleichberechtigte Beziehung für eine gesunde, moderne Gesellschaft.

Wer dachte, unsere Gesellschaft befände sich in Sachen Gleichberechtigung auf einem guten Weg, den belehrt die Corona-Pandemie nun eines besseren. Denn in der Mehrzahl sind es die Frauen, die wegen der Kinderbetreuung zuhause bleiben, die beim Home-Schooling unterstützen und die täglich ein warmes Essen auf den Tisch bringen. Das ist fatal.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Veraltete Rollenbilder: Frauen tragen die Hauptlast in der Krise Nicht nur, weil die Frauen so die Hauptlast in der Krise tragen, sondern auch, weil Kindern dadurch ein völlig veraltetes Rollenbild vorgelebt wird: Der Vater schafft das Geld ran, während die Mutter den Haushalt schmeißt. Deshalb sollten Paare hier unbedingt einen Kompromiss finden. Arbeitgeber sind gefragt, diesen auch zu ermöglichen, wenn Frau und Mann zum Beispiel abwechselnd im Homeoffice arbeiten wollen. Eine andere Möglichkeit wäre: Wenn die Mama schon unter der Woche kocht, stellt sich der Papa am Wochenende in die Küche. Oder umgekehrt. Gleiches gilt beim Lernen und Hausaufgaben machen. So wichtig wie eine ausgewogene Ernährung für den einzelnen Menschen ist, so wichtig ist eine gleichberechtigte Beziehung für eine gesunde, moderne Gesellschaft. Schaffen wir es nicht, dies während der Corona-Pandemie zu leben, müssen wir nach der Krise nicht nur die Wirtschaft wieder aufbauen, sondern auch mit der Emanzipation von vorne beginnen. Lesen Sie auch: Krisenküche: Eine Neuburger Hauswirtschaftsmeisterin gibt Tipps

Themen folgen