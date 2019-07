00:32 Uhr

Nicht weltberühmt, aber weltklasse

Patrick Cashin im Più Piano

Die Klavierschule Più Piano fungierte als Bühne für den aus Neufundland stammenden 37-jährigen Pianisten Patrick Cashin. James Hurley, der mit seiner Frau Olivia diesen stilvollen Unterrichtsort betreibt, bemerkte mit Stolz: „Wir haben coole Freunde!“ Cashin, ein Improvisationsgenie, der Killerkadenzen mühelos aus den Tasten des Flügels kitzelt, ein bescheiden wirkender Musiker, der dem Publikum seine Musik erklärt, ein Allrounder, der auf vielen Instrumenten zuhause ist, es von Klassik, über Jazz bis hin zur elektronischen Musik einfach draufhat und ganz nebenbei auch noch eine Doktorarbeit über Improvisation in Mozartkonzerten verfasst hat. Zum „Aufwärmen“ spielte er vier Chopin-Mazurkas mit Empathie und Simplizität. Neben leichtfüßigen Phasen lotete er die Dynamik voll aus, fühlte sich in den Charakter der polnischen Tänze ein, verknüpfte forsche, drängende Läufe mit melancholischen, hingebungsvollen Phrasen. Einfach gigantisch: Mozarts Concerto in c-moll (KV 491), bei dem James Hurley am zweiten Flügel den „Orchesterpart“ übernahm. Akzentuiert griff Hurley auf der einen Seite in die Tasten, dass man Mozarts Musik am ganzen Leib spüren konnte, kostete andererseits aber zarte Spielfiguren emotional voll aus und bereitete Cashin einen weichen, bunt gewebten Teppich für dessen „mo-zärtliche“ Stegreifschöpfungen. Mit höchster Fingerfertigkeit und enormer musikalischer Kreativität bot Cashin extremen Hörgenuss. Seine Mozart-Triller flogen nur so durch den Raum. Es schien, als ob er Hurleys „Orchester“ auffing, furios-famos ausschmückte, brillant damit spielte und dann wieder zurückgab. Ein leidenschaftliches „wow“ aus dem Zuhörerbereich und überwältigender Applaus waren der Lohn für ein wahrlich göttliches Konzerterlebnis. Mit zwei Klavierstücken einer Trilogie von Schubert (D 946) ließ Cashin den Konzertabend ausklingen. (bece)