Noch bis Ende Juni: Neuburg sucht die schönsten Plätze

Für ein Foto eines Neuburger Lieblingsplatzes, das mit dem Smartphone aufgenommen wurde, können Teilnehmer bis zu 1000 Euro gewinnen. Jetzt noch mitmachen

Die Stadt Neuburg sucht nach den Lieblingsorten ihrer Bürger: Noch bis zum 30. Juni können alle, die am Fotowettbewerb „#86633“ teilnehmen möchten, ihr Bild einreichen. Voraussetzung ist, dass das Bild mit dem Smartphone aufgenommen wurde und einen Ort in Neuburg zeigt. Teilnehmen darf, wer in Neuburg lebt oder arbeitet und mindestens zehn Jahre alt ist, jeder Teilnehmer darf maximal ein Bild einreichen. Möglich ist das im Internet unter www.86633-dein-lieblingsort.de.

Die 40 besten Fotografien wird die Stadt im Oktober mit einer Ausstellung belohnen. Sie werden dann als großformatige Ausdrucke im Rathausfletz präsentiert werden. Die Fotografen erhalten jeweils den Ausdruck ihres Bildes nach Ende der Ausstellung. Für die allerbesten Bilder sind zudem noch weitere Preise ausgeschrieben: Der erste Platz erhält einen Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro bei Photo Porst in Neuburg. Für Platz zwei und drei gibt es einen einwöchigen Kurs bei der Neuburger Sommerakademie 2020 im Wert von 300 Euro zu gewinnen.

Bewertet werden die Bilder von einer Jury, bestehend aus fünf Experten. Sie bewerten nicht in erster Linie die Auflösung des Bildes, sondern vielmehr „welcher Blickwinkel, Ort und Sprüchlein dazu gewählt werden“, wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bei einer Infoveranstaltung angekündigt hatte. Wichtig sei außerdem, dass die Bilder möglichst natürlich seien. Das heißt: Photoshop-Künste sind nicht notwendig. (cup)

