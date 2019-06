16:35 Uhr

Noch mehr Stellplätze rund um die Innenstadt in Neuburg

Auf der Schlösslwiese und am Bahnhof könnte neuer Parkraum entstehen. Doch ob Integra für die Stadt am Bahnhof ein Parkhaus baut, ist nicht sicher. Offen ist auch der Kauf der Spitalplatz-Tiefgarage durch die VR Bank.

Von Manfred Rinke

Die Aussichten, dass die Zahl der Stellplätze in Neuburg steigt, wachsen. Wurde im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am Dienstagabend die Firma Goldbeck mit dem Bau des Parkhauses am Parkbad (243 Stellplätze) beauftragt, ging es im nicht öffentlichen um ein zweites Parkhaus am Bahnhof (200) und die mögliche Erweiterung des Parkplatzes auf der Schlösslwiese um zusätzliche 187 Stellplätze. Allerdings könnten einige öffentliche Stellplätze auch wegfallen.

Am Hallenbad würden mit dem Neubau, wie bereits berichtet, 133 neue Parkplätze entstehen. Inwiefern der Bau die Besucherzahlen des Parkbads beeinflussen wird, muss indes abgewartet werden. Im Raum stand daher schon einmal ein Pendelbusverkehr vom Volksfestparkplatz zum Bad.

Auf der Schlösslwiese in Neuburg könnten 187 weitere Parkplätze entstehen

Kurz vor Abschluss mit den Eigentümern steht die Stadt bei den Verhandlungen um ein Grundstück auf der Schlösslwiese. Wenn, wie erhofft, alles klargeht, könnte der dortige, viel genutzte Parkplatz um 187 Stellplätze erweitert werden.

Vor dem Abschluss steht der Erwerb eines Grundstückes auf der Schlösslwiese, mit dem die Stadt die Parkfläche um 187 Stellplätze erweitern könnte. Bild: Luis Ball

Ein zweites Parkhaus konnte indes am Neuburger Bahnhof entstehen. Das würde Integra Soziale Dienste, dessen Tochterunternehmen ERV das Grundstück am Bahnhof gehört, für die Stadt bauen, die das Gebäude dann langfristig, mindestens 25 Jahre, anmieten müsste. Der Stadtrat beauftragte am Dienstagabend das Bauamt, Verhandlungen mit Integra für ein Parkhaus mit 200 Stellplätzen aufzunehmen. Die Geschichte hat allerdings einen Haken.

Das Parkhaus am Bahnhof in Neuburg würde Integra für die Stadt bauen - aber nur unter gewissen Voraussetzungen

Denn wie Geschäftsführer Dieter Moosheimer erklärt, würde Integra dabei nur mitspielen, wenn nicht nur über das Parkhaus, sondern endlich über das Gesamtkonzept auf dem 23.000 Quadratmeter großen, schmalen Geländestreifen entlang der Gleise gesprochen würde, dessen Entwicklung Integra seit nun bereits vier Jahren vorantreiben möchte. Zum Gesamtkonzept zählten auch der Preis und der Verlauf einer Straße durch das Bahnhofsgelände, die über den Ochsen- und den Sehensander Weg zur B16 führen würde. Mit dieser Verbindung zum Bahnhof und dem Parkhaus würde die Stadt im Hinblick auf den Schulneubau in Neuburg-West in allererster Linie den Sehensander Weg entlasten. Außerdem wünscht sich Moosheimer endlich Klarheit, wie sich die Stadt die Bebauung am Bahnhof letztlich vorstellt (Wohn- oder Gewerbe- oder gemischtes Gebiet) und ob auch der Neubau der Asylunterkunft berücksichtigt werden soll. Und schließlich müsse gesichert sein, dass das Gelände auch weiterhin städtisches Entwicklungsgebiet bleibt. „Ansonsten würden auf uns enorme Erschließungskosten zukommen, was alle Preise nach oben treiben würde“, sagt Moosheimer. Diese Dinge, so der Geschäftsführer, müssten geklärt sein, bevor Integra loslegen würde. „Wir haben ein Konzept vorgelegt, dann umgeplant und wissen jetzt immer noch nicht, was sich die Stadt letztlich genau auf dem Bahnhofsgelände vorstellt. Die Stadt muss ganz einfach auf uns zukommen, sonst passiert halt nichts. Denn wir haben keinerlei Zeitdruck“, verdeutlicht er.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling erklärt, dass das Bauamt gerade an der Aufstellung eines Bebauungsplanes für „Urbanes Wohnen“ und die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes arbeite. Der sieht Wohnungsbau und Gewerbegebiet vor. Letzteres vor allem als Riegel zu den Industriebetrieben, die Gmehling damit in ihrem Bestand schützen will. Natürlich soll mit der Aufnahme der Verhandlungen mit Integra auch erkundet werden, so der OB, ob denn ein Parkhaus nicht auch unabhängig von der weiteren Entwicklung des Geländes gebaut werden könnte.

Die VR Bank Neuburg-Rain kann die Tiefgarage am Spitalplatz mit ihren 60 Stellplätzen kaufen

Mit zwei Gegenstimmen folgte der Stadtrat der Empfehlung des Werkausschusses, die öffentliche Tiefgarage unter dem Spitalplatz an der VR Bank Neuburg-Rain zum Kauf anzubieten. Dabei handelt es sich um 60 Stellplätze. Der von einem Gutachter ermittelte Preis sei auf 9500 Euro pro Platz festgelegt worden. Damit kostet die Tiefgarage bei insgesamt 60 Parkplätzen rund 560.000 Euro. Unberührt vom Verkauf würden die aktuell vermieteten Stellplätze bleiben. Getreu dem Motto „Kauf bricht Miete nicht“. Mit dem Kauf könnte die Genossenschaftsbank zumindest teilweise ihrer Stellplatzpflicht (laut Satzung 220) nachkommen, wenn sie das Vorhaben am Schrannenplatz – Bau eines Hotels mit Handelsflächen – umsetzt. In einer Tiefgarage unter dem Neubaukomplex könnten zusätzlich knapp 60 Stellplätze entstehen. Ob die VR Bank die Stellplätze tatsächlich erwirbt, wird von der weiteren Entwicklung des Bauvorhabens am Schrannenplatz abhängen. Die Stellplätze in der Spitalplatz-Tiefgarage könnten dann zum Beispiel als öffentliche Kundenparkplätze, als Parkplätze für Geschäftsinhaber oder für Hotelgäste genutzt werden und in diesem Fall für die Öffentlichkeit wegfallen.

Was das 20-Millionen-Euro-Projekt angeht, so OB Gmehling, stünde jetzt die Abwägung der nach der öffentlichen Auslegung eingegangenen, nicht weniger als 325 Einwendungen an. In Vorbereitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans müsste die VR Bank Neuburg-Rain bei dieser Abwägung vertreten sein.

