vor 40 Min.

Noisehausen startet mit Neujahrsfestival ins Jubiläumsjahr

Diese Bands sind im Januar beim New Year’s Bash in Schrobenhausen zu hören

Das Noisehausen Festival findet 2020 zum fünften Mal statt. Die Macher des Festivals starten mit dem Noisehausen New Year’s Bash ins Jubiläumsjahr. Am Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar, findet im Jugendzentrum Green-Haus ein zweitägiges Clubfestival mit sechs Bands statt. Zum Jahresauftakt kommen unter anderem die Blackout Problems aus München, Alex Mofa Gang aus Berlin und Rainer von Vielen aus dem Allgäu nach Schrobenhausen.

Die Idee, ein kleines Clubfestival zu Jahresbeginn ins Leben zu rufen, hatten die Noisehausen-Veranstalter schon länger im Kopf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Im kommenden Januar wird sie nun erstmals realisiert. Und das Line Up, das für das zweitägige Konzert im Jugendzentrum auf dem Programm steht, steht auch schon fest: Als Headliner am Sonntag kommen zum Beispiel die Blackout Problems nach Schrobenhausen. Das neue Album der Münchner Musiker trägt den Titel „Kaos“. Knapp 150 Konzerte hat die Band in den vergangenen eineinhalb Jahren gespielt. Ihre Shows finden inzwischen in den großen Hallen Deutschlands statt, aber auch in England, Frankreich, Polen und Tschechien sind ihre Auftritte regelmäßig ausverkauft. Umso beachtlicher, dass die Alternative Rock Combo ins Green-Haus nach Schrobenhausen kommt, finden die Veranstalter. Eine weitere Band aus München steht vor den Blackout Problems am Sonntag auf der Bühne: nämlich Youth Okay. Vielen ist die Vorgängerband Naked Superhero vielleicht noch ein Begriff. Nach einer längeren Pause und Neuausrichtung des Sounds, spielt die Band nun eine Mischung aus Alternative Rock und Brass FX. Opener am 5. Januar sind die Local Heroes von Anyville um Frontmann Martin Böhner und den Brüdern Ulrich und Georg Hilbel. Nach längerer Auszeit bieten die Musiker Emorock.

Der Headliner für den Samstag kommt extra aus Berlin angereist und ist in Schrobenhausen nicht unbekannt. Zu hören war die Punkrockband Alex Mofa Gang auf dem Noisehausen Festival 2018 auf dem Lenbachplatz. Eine Fortsetzung der Party gibt es im Januar im Green-Haus. Das Line Up am Samstag wird von Rainer von Vielen aus dem Allgäu und Sedlmeir aus Berlin komplettiert. Indie-Disco, Alternative Rock, Weltmusik, Hip-Hop und Elektro-Pop. Bei alldem steht Rainer von Vielen mit Kehlkopf-, Falsett- und Sprechgesang im Zentrum, und bewegt sich dabei textlich zwischen Dendemann und Demokrit. Sedlmeir hingegen hat seinen eigene sehr speziellen Sound mit Augenzwinkern kreiert, so die Veranstalter: Hardcore Schlager.

Tickets für den Noisehausen New Year’s Bash sind im Vorverkauf im Green-Haus oder online via Tickettoaster erhältlich. Das Kombiticket für beide Tage kostet 36 Euro zuzüglich Gebühren, das Tagesticket gibt es jeweils für 22 Euro zuzüglich Gebühren. Der Einlass ist an beiden Tagen um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist jeweils gegen Mitternacht geplant. (nr)

Das zweitägige Konzert findet im Jugendzentrum Green-Haus (Bürgermeister-Stocker-Ring 47) in Schrobenhausen statt.

https://noisehausen.de

