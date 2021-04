Notbremse: Das gilt ab Samstag in Ingolstadt

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag drei Tage in Folge über dem Wert von 100. Jetzt müssen Bürger neue Corona-Regeln beachten. Eine Übersicht

Das maßgebliche Robert-Koch-Institut hat für die 7-Tages-Inzidenz am Donnerstag einen Wert von 107,7 für die Stadt Ingolstadt gemeldet. Damit lag die Inzidenz für drei Tage in Folge über dem Schwellenwert (Dienstag: 109,5, Mittwoch: 108,4, Donnerstag: 107,7). Somit treten ab Samstag, 3. April, 0 Uhr, entsprechende Änderungen in Kraft, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht bei dreitägiger Überschreitung des Schwellenwertes 100 („Notbremse“) demnach folgende Regelungen vor:

Eigener Haushalt sowie zusätzlich eine weitere Person. Die zu den Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht.

Zwischen 22 und 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung untersagt, außer in begründeten Ausnahmefällen.

mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe dürfen nur noch „Click & Collect“ anbieten. Weiterhin ohne Einschränkungen dürfen jene Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen (zum Beispiel Lebensmittelhandel).

sind geschlossen (Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische Gärten). Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos und ähnliche Einrichtungen sind ohnehin geschlossen. Stadtbücherei, Wissenschaftliche Stadtbibliothek und Stadtarchiv sind hiervon nicht betroffen und haben zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Nur kontaktfreier Sport unter Einhaltung der Kontaktbeschränkung, Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Wettkampf und Trainingsbetrieb der Berufssportler bleibt unberührt.

Sollte der Schwellenwert 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder unterschritten werden, treten ab dem zweiten darauffolgenden Tag Erleichterungen in Kraft. Am Freitag war die Corona-Inzidenz allerdings erneut über dem Wert von 100.

Für Betreuungseinrichtungen gelten in der Woche vom 5. bis 11. April diese Regeln:

für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sind geschlossen. Jene Ingolstädter Kitas, die während der Osterferien regulär geöffnet sind, bieten wieder eine Notbetreuung an. Hierfür gelten die bekannten Vorgaben. Betroffene Eltern werden gebeten, sich mit ihrer Kindertageseinrichtung in Verbindung zu setzen.

sind aufgrund der Osterferien ohnehin geschlossen.

Bildung in Präsenzform ist weitgehend untersagt. (nr)