vor 6 Min.

Nun kann praktisch minütlich geimpft werden

Im Landkreis sind größere Mengen des Impfstoffs AstraZeneca angekommen. Ab April soll die Schlagzahl der Impfungen pro Tag auf regelmäßig 850 Personen erhöht werden

Jetzt können auch Bürger aus dem Landkreis geimpft werden, die unter 65 Jahre alt sind. Das teilt die Koordinierungsstelle am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen mit. Der Grund dafür liegt am Impfstoff AstraZeneca, der nun in größeren Mengen verfügbar ist. Am Donnerstag wurden mit 420 Immunisierungen die Kapazitätsgrenzen des ersten Zentrums erprobt.

Von 8 bis 15 Uhr war Hochbetrieb im Mühlrieder Impfzentrum angesagt, heißt es in der Mitteilung. 420 Impfungen – theoretisch also eine pro Minute – wurden dort am Donnerstag vergeben. Da ab April die Schlagzahl der Impfungen auf 850 am Tag erhöht werden soll, wollte das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber auf diese Weise letzte Verbesserungsmöglichkeiten bei der Organisation der Termine finden. Bei sonnigem Wetter mussten Personen einige Minuten vor der Türe warten, bis sie an der Reihe waren. Da die bayernweite Software für die Terminvergabe noch nicht beide Impfzentren im Landkreis abbilden kann, wurde der Härtetest zunächst nur im südlichen Zentrum organisiert. „Sobald die Terminvergabe für beide Impfzentren funktioniert, werden wir auch in Neuburg mehrere Hundert Impfungen am Tag durchführen können“, erklärt Dr. Holger Koch, Geschäftsführer der Klinik.

Bisher wurden ausschließlich Senioren über 80 Jahren und medizinisches Personal, also Menschen aus der ersten Priorisierungskategorie, geimpft. AstraZeneca ist allerdings nur für unter 65-Jährige empfohlen und auch in größeren Mengen verfügbar als andere Hersteller, weshalb ab sofort auch jüngere Personen durch die bayernweite Terminierungssoftware „ausgelost“ werden.

So kam auch Uwe Nowak unverhofft an einen schnellen Termin im Impfzentrum in Mühlried. Der 57-Jährige hatte keine Bedenken, sich mit dem Vakzin von AstraZeneca impfen zu lassen. „Ich glaube, alle Impfstoffe haben Vor- und Nachteile. Ich nehme, was ich bekomme.“, wird er zitiert. Auch der ärztliche Koordinator der Impfzentren, Dr. Markus Schmola, erinnert daran, dass ein 70-prozentiger Impfschutz besser sei als kein Impfschutz. „Vor allem der Schutz vor schweren Verläufen – und darauf kommt es schließlich an – ist durch AstraZeneca gegeben.“, ergänzt der Mediziner.

Das Fazit zum „Großkampftag“, wie es Andreas Lutz, Leiter der IT-Abteilung, ausdrückt, fiel, wie es weiter heißt, durchweg gut aus. „An der Anmeldung werden wir in Zukunft noch einen Mitarbeiter mehr einteilen, um hier schneller die notwendigen Dokumentationen vorzunehmen. Ansonsten gibt es nichts zu beanstanden“, sagt Lutz. „Die Erfahrungen, die wir heute sammeln, werden auch den Organisationsablauf in Neuburg verbessern, weil wir die geplanten Maßnahmen eins zu eins dort übertragen können.“ Ab April sollen laut Ministerium für Gesundheit und Pflege bis zu 850 Impfungen am Tag stattfinden.

Impfwillige Bürger können sich also ohne Einschränkungen auf www.impfzentren.bayern registrieren. Auch eine telefonische Anmeldung unter der 08252/94 400 (Montag bis Samstag von 8 bis 16 Uhr) ist möglich. Der Betreiber bittet allerdings darum, die Leitungen für diejenigen Bürger freizuhalten, die keine Möglichkeit einer Online-Registrierung haben. (nr)

