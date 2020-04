vor 57 Min.

Nur ein Infizierter mehr im Landkreis als tags zuvor

Von den 196 Infizierten am Mittwochnachmittag sind 77 schon wieder genesen. Ein Bewohner aus dem Pflegeheim Straß ist unter den acht Verstorbenen.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen waren am Mittwoch (Stand 15 Uhr) 196 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist lediglich einer mehr als am Dienstag. Von den Infizierten sind 77 (Dienstag 68) bereits wieder aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der Todesfalle liegt bei acht Personen.

Unter den am Dienstag gemeldeten Verstorbenen ist auch ein Bewohner aus dem Pflegeheim in Straß. Wie die Pressestelle am Landratsamt mitteilt, ergab die Reihentestung des Gesundheitsamtes am 7. April, dass in dem Pflegeheim insgesamt neun Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. (nr)

