19.03.2020

Nur zwei Wertstoffhöfe im Landkreis bleiben geöffnet

Ab sofort und vorerst bis 1. April bleiben nur ein Wertstoffhof in Neuburg und der in Steingriff geöffnet

Um die kommunale Entsorgung durch die Landkreisbetriebe nachhaltig sicherzustellen und gleichzeitig die Ansteckungsgefahr für alle Landkreisbürger zu minimieren, werden die Anlieferungen auf den Wertstoffhöfen auf das absolut notwendige Maß begrenzt. Deshalb ist eine Annahme ab sofort und zunächst bis 1. April nur noch am Zentralen Wertstoffhof am Sehensander Weg in Neuburg und am Wertstoffhof Steingriff (Rainerau) zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Bei allen anderen Wertstoffhöfen im Kreis ist eine Anlieferung ab sofort nicht mehr möglich.

Die Bevölkerung rufen die Landkreisbetriebe dazu auf, die beiden verbliebenen Wertstoffhöfe verantwortungsbewusst und nur in dringenden, unaufschiebbaren Fällen in Anspruch zu nehmen. Da insbesondere für Baum- und Strauchschnitt sowie Grüngut, ebenso wie für Bauschutt und Sperrmüll eine Zwischenlagerung auf eigenem Grundstück möglich sein dürfte, werden diese vorläufig nicht mehr angenommen.

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung auf den beiden geöffneten Wertstoffhöfen werden bei Bedarf weitere regulierende Maßnahmen, wie etwa Blockabfertigung, ergriffen.

Abfälle, die eventuell mit dem SARS-CoV-2 kontaminiert sind

Die Entsorgung von in Haushalten anfallenden Abfällen, die eventuell mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) kontaminiert sind, kann bei Beachtung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen mit dem Restmüll erfolgen. Solche Abfälle dürfen aber nicht den Sammelsystemen für die getrennte Erfassung von Wertstoffen (Papiertonne, Biotonne, gelber Sack) zugeführt werden.

Die Sammlung der Abfälle (haushaltsübliche Mengen) in einer Restmülltonne und die anschließende thermische Behandlung des Restmülls in der MVA gewährleisten eine sichere Zerstörung bei sehr hohen Temperaturen bis zu 1000 Grad.

Um sowohl bei den Erzeugern der Abfälle, weiteren Nutzern der gleichen Restmülltonne aber auch bei Dritten wie Müllwerkern eine Gefährdung sicher auszuschließen, dürfen die Abfälle nicht lose in die Restmülltonne gegeben werden. Stattdessen sind diese zuvor in stabile Müllsäcke zu verpacken, die zum Beispiel durch Verknoten sicher verschlossen werden. (nr)

